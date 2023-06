Bonus psicologo, ultimi giorni per mandare le fatture e per lo scorrimento della graduatoria: poi l'aiuto raddoppia. La guida

C'è ancora poco tempo per i professionisti che hanno aderito al noto bonus psicologo (da massimo 600 euro) per inviare tutte le fatture e ricevere i pagamenti dallo Stato. Lo possono fare fino al 20 giugno, direttamente all'Inps, sul portale web. Il 21 giugno, quindi, tutte le sedute non confermate, oppure confermate, ma non ancora corredate delle fatture non verranno considerate ai fini del sostegno pubblico.

A quel punto, a luglio, ci sarà lo scorrimento della graduatoria, per concedere il contributo a chi ha fatto domanda, ma non è stato selezionato. Attenzione, però, si parla dei fondi del 2022, con l'aiuto destinato a circa 42mila persone, con la prima graduatoria già stilata. Per sbloccare le risorse del 2023, invece, si attende un apposito decreto attuativo del ministero della Salute, con il supporto del dicastero dell'Economia. Quando arriverà potranno partire le domande, con l'aiuto che arriverà a molte meno persone, ma con un importo più che doppio: fino a 1500 euro.