Fari puntati sul possibile ritorno dei rincari in bolletta dopo l’estate. Il governo pensa a un nuovo piano di aiuti, da qui alla fine dell’anno, in attesa di capire le prossime mosse dell’Ue, che per adesso chiude alla possibilità di erogare altri bonus contro il caro energia nel 2024. Il cosiddetto bonus sociale, lo sconto per le famiglie con un Isee entro i 15.000 euro, è stato prorogato solo fino a giugno, ma non è escluso a questo punto che venga esteso fino a Natale.