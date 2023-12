Già dal prossimo mese di gennaio, nelle loro buste paga, le mamme lavoratrici che hanno almeno due figli minori di 18 anni, guadagneranno un di più. A concedere l'aumento però, non sarà il loro datore di lavoro, ma lo Stato, che si farà carico dei contributi previdenziali che le mamme versano all'Inps ogni mese e che, dunque, finiranno per aumentare il netto mensile. Di quanto? Fino ad un massimo di 3 mila euro lordi l'anno che, secondo i conteggi fatti dall'Upb, l'Ufficio parlamentare di Bilancio, fanno 1.700 euro nette. Al mese sono poco più di 140 euro. È probabilmente questa una delle misure che maggiormente caratterizza la Manovra approvata ieri con il voto di fiducia del Senato e che ora passerà alla Camera ma che non sarà più modificata. Del taglio del cuneo contributivo del 7 per cento per i redditi fino a 25 mila euro, e del 6 per cento per quelli fino a 35 mila euro, si è parlato molto. Ma questi lavoratori, nelle loro buste paga di gennaio, non noteranno nessuna differenza, perché la decontribuzione con queste percentuali è già in vigore dal mese di maggio. Un'altra novità che potrebbe avere un impatto su diverse misure di aiuto destinate alle famiglie più a basso reddito, è l'esclusione dal prossimo anno dei Btp posseduti (fino ad un massimo di 50 mila euro) dal calcolo dell'Isee. Per diverse famiglie questo potrebbe voler dire, per esempio, un assegno unico per i figli più sostanzioso, o sconti per gli asili nido e le rette scolastiche più alti. Si tratta di una misura in linea con la strategia del governo di "spingere" i risparmiatori italiani a sottoscrivere titoli del debito pubblico, soprattutto in un periodo come questo in cui la Bce ha ridotto molto i suoi acquisti e gli investitori esteri e le banche hanno fatto lo stesso.