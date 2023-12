Assegno unico 2024, come evitare di perdere i soldi: le scadenze per l'Isee e chi deve fare "domanda" all'Inps

Sta per finire anche quest'anno e come di consueto, da quando è stato introdotto, è bene controllare le scadenze che si legano alla fruizione dell'Assegno unico universale per i figli. In particolare quelle per il calcolo dell'Isee, che può pregiudicare il continuare a ricevere il beneficio. Tra questo mese e il prossimo ci sarà un aumento dell’importo dell’Assegno che dovrebbe essere pari al 5,4% (il tasso di rivalutazione all'inflazione dell'Istat), ma per non incorrere in problemi è necessario essere in regola con l'Indicatore di ricchezza, appunto. Vediamo allora nel dettaglio a cosa bisogna porre attenzione.

