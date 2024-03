Isee più leggero per oltre sei milioni di nuclei che ricevono l’assegno unico per i figli. I soldi dell’aiuto escono dal calcolo dell’indicatore economico: i beneficiari potranno così accedere più facilmente agli altri bonus per le famiglie.

Ad annunciare la svolta è stata la viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci: «L’Inps sottrarrà dal valore dell’Isee quanto ricevuto per l’assegno unico nel corso del 2022».



