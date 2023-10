Assegno unico, pagamenti ottobre da domani: il calendario. Aumenti dal 2024? Le ipotesi in manovra

Assegno unico. Si apre domani il calendario dei pagamenti di ottobre. Per il mese in corso sono infatti il 17, 18 e 19 le date di erogazione del sostegno ai nuclei che hanno già ricevuto la prestazione negli scorsi mesi (o nel caso in cui la mensilità non abbia subito variazioni).

Chi invece ha presentato la domanda a settembre oppure ha un aiuto oggetto di conguaglio - a credito oppure a debito - dovrà aspettare qualche giorno in più. Dal 27 ottobre accredito sull'apposita carta di Poste Italiane per chi è anche percettore del reddito di cittadinanza.