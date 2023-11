Tax day il 30 novembre, cosa si paga? Dall'Irpef alla cedolare secca: tutte le scadenze

Tasse, giovedì 30 novembre è il giorno in cui cadono molte scadenze per alcune imposte e altri adempimenti ai quali i contribuenti dovranno provvedere. Una vera e propria stangata. Entro questa data, infatti, va versata la seconda rata degli acconti relativi alle imposte Irpef, Ires e Irap, la cedolare secca sugli affitti ed è anche il giorno ultimo per la cessione del credito. Ecco cosa si paga (e come farlo).