Visibilia, accordo con l'Agenzia delle Entrare: ​il debito da 1,5 milioni sarà ripagato in 10 anni

Potrebbe alleggerirsi ancora la posizione del ministro del Turismo Daniela Santanchè, tra gli indagati dalla Procura di Milano per falso in bilancio e bancarotta per il caso Visibilia, il gruppo da lei fondato e del quale è rimasta come amministratrice e socio di maggioranza fino al gennaio dell'anno scorso. L'Agenzia delle Entrate ha accolto in questi giorni la proposta avanzata da Visibilia Srl in liquidazione, tramite i suoi legali, di saldare il debito fiscale di circa un milione e mezzo di euro in totale, con una rateizzazione in 10 anni. L'accordo, che sarà sul tavolo del giudice fallimentare che sta trattando la richiesta di ristrutturazione del debito avanzata dalla società in questione, è stato ritoccato rispetto alla istanza originaria e sarebbe molto articolato: da quanto si è saputo da fonti qualificate prevede, come sempre accade in casi analoghi, una serie di condizioni e richieste di garanzie avanzate dalla stessa Agenzia. Il termine per arrivare a un'intesa tra fisco e la Srl è scaduto oggi, ma già nei giorni scorsi si era trovata una quadra sul quantum e sulle modalità di versamento.

L'accordo

Il via libera delle Entrate su questo capitolo potrebbe aprire un nuovo scenario nelle indagini milanesi sul gruppo editoriale coordinate dal pm Maria Gravina e dall'aggiunto Lauta Pedio, sotto la supervisione del procuratore Marcello Viola.