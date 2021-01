Unicredit, Andrea Orcel prossimo Ceo e il titolo vola in Borsa

Unicredit si prepara a nominare Andrea Orcel amministratore delegato al posto di Jean Pierre Mustier e la Borsa reagisce spingendo il titolo dell'istituto in testa al Ftse Mib con un rialzo del 4,88%. Secondo quanto riferiscono fonti finanziarie, Orcel è stato individuato come nuovo capoazienda superando l'altro «finalista» Fabio Gallia, direttore generale di Fincantieri ed ex a.d. di Bnl e Cdp. Una riunione straordinaria del cda per la designazione potrà essere convocato già in settimana.

Unicredit, si restringe la rosa dei nomi per il dopo Mustier

Il profilo

Romano, 57 anni, Orcel è noto soprattutto come «deal maker» per aver condotto in porto molte operazioni di M&A nel settore bancario, tra cui quella tra Unicredito e Credito Italiano che diede vita proprio a UniCredit. Dopo 20 anni in Merrill Lynch, Orcel è stato a capo dell'investment banking di Ubs fino al 2018.

