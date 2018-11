Turchia, l'inflazione supera il 25%

Non accenna a migliorare la crisi economica che sta attraversando la Turchia: il tasso di inflazione nel mese di ottobre ha superato il 25%. La lira turca, sempre debole, ha portato un forte aumento dei prezzi al consumo.



L'Istituto statistico turco (TurkStat) ha riferito che l'inflazione anno su anno a ottobre è stata del 25,2 per cento, rispetto al 24,5 per cento di settembre. E i prezzi sono aumentati del 2,67 per cento rispetto al mese precedente. La scorsa settimana, la banca centrale ha alzato la sua previsione di inflazione al 23,5 per cento entro la fine dell'anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA