Superbonus, misure contro gli abusi e freno ai prezzi dei materiali: arriva il tariffario anti-aumenti

Supplemento di riflessione dopo la cabina di regia con le forze politiche riunita dal presidente del Consiglio Draghi per valutare un nuovo decreto contro le truffe connessa al superbonus 110%. In particolare il governo vuole limitare il ricorso a crediti d'imposta fittizi, originati dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura. Meccanismi che permettono a chi effettua i lavori di sfruttare immediatamente il vantaggio fiscale ma che si prestano ad abusi.

Misure contro gli abusi e un freno ai prezzi dei materiali

Nel corso della riunione è stata valutata sia l'ipotesi di prevedere uno specifico decreto legge, sia quella di inserire le norme nel disegno di legge di Bilancio che sta per essere trasmesso al Senato e che contiene un ampio capitolo dedicato ai bonus edilizi. Inoltre è stato affrontato il tema dei rincari nell'ambito dei lavori di ristrutturazione: l'ipotesi è quella di definire un "prezzario" per contenere gli aumenti.

La riunione del Consiglio dei ministri - dopo la consultazione politica nella cabina di regia, potrebbe tenersi nel pomeriggio di oggi, anche se non è escluso che slitti a domani.