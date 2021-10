Superbonus, Patuanelli: «Al lavoro su proroga 2022 monofamiliari»

«Infine un importante focus di politica economica: si sostengono gli italiani con il taglio delle tasse e il Reddito di Cittadinanza e si sostengono le imprese con la conferma di alcune misure importanti: la conferma del Superbonus al 110 per cento e la proroga fino al 2023. Inoltre in questi giorni vedremo come ottenere una proroga anche per le case monofamiliari almeno per il 2022. Viene poi confermato il pacchetto di Transizione 4.0, a cui viene data una struttura triennale anche dopo il 2022. Si agisce quindi sulle imprese sostenendo le loro esigenze. È stato infatti rifinanziato il Fondo per le piccole e medie imprese, il Fondo Reale di Garanzia, che ha rappresentato un grande sostegno per le imprese quando avevano problemi di liquidità. Ritengo quindi che sia stata delineata una cornice della Legge di Bilancio molto soddisfacente che va in linea con le esigenze degli italiani e le imprese italiane. Agiamo anche sul caro bollette con un miliardo attraverso un fondo destinato. Stiamo cercando di fare quello che è necessario ossia trasformare il rimbalzo di quest’anno in una crescita strutturale». Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, a margine dell'evento nel quale Crea e Sport e Salute. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it