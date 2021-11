Superbonus, oggi alle 12 la cabina di regia su un decreto legge con le norme anti truffa sul Superbonus al 110% mentre un Consiglio dei ministri per approvare il decreto potrebbe esserci nel pomeriggio. Il provvedimento dovrebbe confermare (a differenza di quanto previsto delle bozze della manovra) lo sconto in fattura e la cessione del credito ma dovrebbe introdurre controlli preventivi per evitare i casi di falsi crediti per frodare il fisco, denunciati dall'Agenzia delle entrate.