Ryaniar, O'Leary: interessati a lavorare con Alitalia e agli slot

«Collaboreremo con Ita, lo abbiamo detto anche al governo Draghi, ma se ci sono aiuti di Stato e la flotta si riduce del 30%, allora un 30% di slot di voli deve essere liberato. Poi va tolta l'addizionale comunale sui diritti d’imbarco, una tassa che rende poco competitiva l'Italia rispetto agli altri Paesi europei. Mentre l'assioma low cost bassi salari è un pregiudizio, i nostri sono buoni salari».

Michael O'Leary, Ceo e fondatore di Ryanair, intervistato da Il Messaggero in occasione della presentazione dei nuovi investimenti della compagnia aerea in Italia per l'estate e l'autunno, non usa giri di parole. D'altronde l'esuberanza dell'imprenditore irlandese non è un mistero. All'evento, tenutosi questa mattina a Roma, si è presentato con uan corona da re e la maglietta della nazionale italiana, assicurando di aver tifato «in modo sfegatato» contro gli odiati inglesi in occasione della finale di Wembley.

Le nuove tratte e i nuovi investimenti in Italia

Quella che è stata presentata dai vertici è una compagnia solida, oramai leader del traffico aereo in Italia (visto il rapporto tra prezzi e tratte) e in piena ripresa dopo l'incubo della pandemia, con la variante Delta che «non incide quasi per niente sul traffico» e che anzi non ferma l'offerta speciale estiva, che prevede biglietti a partire da 20 euro fino a ottobre (se prenotati entro il 17 luglio).

Prima del diffondersi del Covid-19 c'era una flotta di 70 aerei, ora 80 e la ripartenza è segnata da 11 nuove rotte (da Fiumicino a Chania, Fuerteventura, Liverpool, Tenerife, Santorini e Zante; da Ciampino verso Chania, Trapani, Zagabria e Suceava), una nuova base, quella di Torino e un livello di investimenti nel Belpaese che è arrivato a 8 miliardi complessivi. Non solo: per seguire la linea green dell'Unione Europea è arrivato a Milano il nuovo aereo B737 che consuma il 16% in meno di CO2, poi sono previste centinaia di nuove assunzioni in Italia.

E ancora: si sta ragionando su nuove tratte per il Sud, secondo O'Leary «con potenzialità turistiche inespresse» e su una nuova base a Olbia, dove «i cittadini chiedono biglietti meno costosi». L'obiettivo, nei prossimi cinque anni, è poi aumentare del 50% i passeggeri trasportati sul mercato italiano.

O'Leary: «Se ci sono aiuti di Stato, allora servono interventi precisi»

«Per fare tutto questo - sottolinea il Ceo, riprendendo la polemica che aveva lanciato lui stesso due settimane fa contro le grandi compagnie di bandiera europee - non abbiamo preso nemmeno un euro di aiuti di Stato».

«Non siamo contrari a priori agli aiuti - spiega al nostro giornale - e auguriamo alla nuova Alitalia, Ita, tutto il successo che merita. La competizione fa bene all'Italia e c'è spazio sia per loro che per noi: chi ne beneficia sono i clienti. Nei colloqui che ho avuto a Roma con il governo Draghi mi è stato chiesto se siamo pronti a lavorare con la nuova Alitalia per un accordo di 'feederaggio' e io ho risposto 'certo'. Quello che chiediamo sono due condizioni. La liberazione degli slot e l'eliminazione o la sospensione dell'addizionale comunale, per garantire che tutto il settore e tutte le compagnie riprendano slancio».

Quanto alle proteste dei lavoratori il giudizio è categorico. «Siamo abituati - ci dice O'Leary- alle agitazioni dei sindacati del comparto, stimolati spesso dalla situazione di Alitalia, ma non ci poniamo molta attenzione.L'assioma low cost salari bassi è un pregiudizio, i salari Ryanair sono molto competitivi. Lo stipendio medio di un pilota è di 120-150mila euro annui, quello di uno steward o una hostess 30-40mila. Durante il Covid abbiamo ridotto i salari 'solo' del 5-10%, grazie a un accordo con dipendenti e sindacati, per non tagliare alcun posto di lavoro o usare la cassa integrazione».

Infine a precisa domanda su come evitare nuovi incidenti come il dirottamento bielorusso a Minsk di un aereo Ryanair lo scorso maggio, il fondatore della low cost appare in difficoltà. «Al momento - ragiona - lo spazio aereo bielorusso è bloccato. Questa ovviamente non può essere una misura di lungo periodo, anche se pochissimi nostri voli passano di lì. Quello che abbiamo chiesto all'Unione Europea è di attivarsi con tutte le autorità competenti per garantire la libertà di movimento in tutti gli spazi aerei, senza che si possa nemmeno ipotizzare che possa succedere di nuovo una cosa simile».