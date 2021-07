Giovedì 1 Luglio 2021, 07:48

La cura Draghi per Ita-Alitalia funziona. Il via libera al fondo pubblico salva biglietti da 100 milioni di euro per rimborsare i viaggiatori della compagnia tricolore quando avverrà il passaggio alla newco ha di fatto spianato la strada all'intesa con Bruxelles. Il governo, come anticipato dal Messaggero, ha infatti approvato questa misura in un apposito decreto proprio a poche ore dal vertice in videoconferenza tra i ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e dell'economia, Daniele Franco, con la vice presidente Ue e commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager. Un segnale chiaro che è stato ben accolto da Bruxelles e che marca la discontinuità tra vecchia e nuova compagnia.

L'Europa non avrebbe infatti mai accettato la possibilità, anche remota, che un passeggero in possesso di un biglietto Alitalia avrebbe potuto imbarcarsi con un volo Ita. Sgombrato il campo da questo intoppo, che era in cima alle richieste della Commissione Ue, la discussione in videoconferenza si è svolta tutta in discesa o quasi. A spingere per questa soluzione era stato nei giorni scorsi proprio Giorgetti in sintonia con Franco e, ovviamente, con il presidente del Consiglio. Ieri, in serata, la Vestager ha definito il vertice molto costruttivo, facendo intendere che la trattativa è sui binari giusti. Non è chiaro se ci saranno altri incontri a livello politico, ma è evidente che l'interlocuzione a livello tecnico proseguirà nei prossimi giorni. Di certo anche Giorgetti e Franco hanno accolto con soddisfazione le parole della Vestager.

Alitalia-Ita, le tutele

Come accennato, l'istituzione del fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, è diretto, si legge nel decreto, «a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza Covid e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali» da Alitalia alla newco Ita. Nessun passeggero avrà quindi dei danni economici o dei disagi, come chiesto a gran voce dalle associazioni dei consumatori. La norma specifica che l'indennizzo è erogato «esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto», quindi anche con un'altra compagnia, «ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio». Le modalità attuative sono stabilite con un provvedimento del ministero dello Sviluppo che trasferirà ad Alitalia in amministrazione straordinaria le risorse necessarie sulla base di specifiche e documentate richieste.

La nuova compagnia ITA (ex Alitalia) sarà operativa a ottobre

I tempi

Durante il video-collegamento Giorgetti e Franco hanno anche illustrato le modalità e le tempistiche dei passaggi tecnici necessari a implementare i principi di massima sulla discontinuità economica concordati con Vestager lo scorso 26 maggio. Il ramo aviation sarà trasferito direttamente a Ita con una procedura dedicata. Anche lo storico marchio Alitalia, l'handling e la manutenzione andranno a gara e la newco potrà ovviamente prendervi parte. La prima gara dovrebbe riguardare il brand e dovrebbe tenersi nelle prossime settimane.

Comunque le lungaggini del confronto tra il governo e l'Ue, che si trascinano da circa quattro mesi, hanno fatto perdere tempo e Ita non riuscirà più a decollare in estate, come si sperava, soprattutto per cercare di cogliere la ripresa estiva del turismo e quindi del traffico aereo. Per il decollo si parla ormai di settembre-ottobre. La flotta iniziale dovrebbe essere di circa 70-80 aerei, mentre i dipendenti (compreso l'handling e la manutenzione) dovrebbero oscillare tra i 5.500 e 6.300 dipendenti contro i 10.500 attuali. Tutto dipenderà ovviamente dall'andamento del mercato. Intanto dal fronte aziendale arriva un po' di ossigeno per i lavoratori: la 14esima verrà pagata venerdì 2 luglio.