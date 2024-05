Venerdì 10 Maggio 2024, 06:05

I 70mila bancari italiani del gruppo Intesa Sanpaolo riceveranno un premio variabile di risultato compreso tra 1.150 euro e 2.950 euro, a seconda del loro inquadramento. Anche i 10 mila dipendenti di Bnl beneficieranno di cash, welfare o soluzione mista.

A definire il nuovo premio di Intesa Sp è l’accordo sottoscritto da Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin con la banca. La grande novità contenuta nell’accordo è che, dati i risultati molto positivi raggiunti dall’istituto, il premio potrà essere incrementato del 30%, secondo alla chiusura del bilancio 2024: questo significa che l’importo di 1.150 euro potrà arrivare a 1.500 e quello di 2.950 a 3.800. A queste somme va aggiunto il sistema incentivante previsto dalla banca.

Per chi guadagna fino a 39mila euro lordi ci sarà un’integrazione da 100 euro a 150 euro.

Anche i neoassunti dopo il mese di giugno si vedranno riconoscere una quota una tantum di 400 euro. Paolo Citterio, coordinatore della Fabi nel gruppo, spiega che «è un importante risultato sindacale quello raggiunto con l’accordo di oggi che, tra altro, consente di ottenere significativi miglioramenti economici e di trasparenza sui metodi di erogazione del premio. Prosegue, insomma, il lavoro di miglioramento delle previsioni a favore dei dipendenti di Intesa Sanpaolo, il cui contributo consente di raggiungere risultati di bilancio senza precedenti per il gruppo».

Dalla First Cisl spiegano che l’accordo è relativo all’esercizio 2024 ed erogabile nel 2025 e prevede un incremento del cosiddetto “bonus pool”, ossia il montante destinato ad alimentare il sistema premiante contrattato per il personale: complessivamente arriverà a 165 milioni di euro, circa 10 milioni in più dell’anno passato.

DIVERSITÀ MODALITÀ

Via libera al premio 2024 per i circa 10.000 lavoratori e lavoratrici del gruppo Bnl-Bnp Paribas. Lo comunica la Fabi. Le sigle hanno verificato, ieri, con la banca, l'andamento degli indici previsti dall'accordo vigente del premio aziendale in Bnl. Sono state definite, quindi, le modalità e gli importi con cui verranno erogati i riconoscimenti. Tre le modalità: cash, welfare o soluzione mista. Nel caso dell’opzione cash si va da 646 euro a 1.217 euro. Con la scelta del welfare si va da 969 euro a 1.826 euro. La formula mista, invece, prevede da 323 euro a 609 euro cash a cui aggiungere una somma variabile da 404 euro a 761 euro in welfare. Soddisfazione è stata espressa dal coordinamento della Fabi.