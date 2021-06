La nuova compagnia ITA (ex Alitalia) sarà operativa a ottobre

Martedì 29 Giugno 2021, 10:15

(Teleborsa) - La data c'è, un po' troppo lontana rispetto alle aspirazioni del management, ma è meglio tardi che mai. La nuova compagnia aerea ITA, che nascerà sulle ceneri della vecchia Alitalia, sarà operativa a partire dal mese di ottobre. Inizialmente si pensava all'estate, per sfruttare l'intenso traffico aereo dell'alta stagione vacanziera, ma era chiaro a tutti che i tempi erano stretti e che non si sarebbe riusciti a far decollare il nuovo vettore in tempo.

E per supplire al ritardo è allo studio un nuovo prestito ponte, che consentirà di traghettare il vettore dalla vecchia alla nuova gestione, partendo da zero, in forte discontinuità rispetto al passato.

E' quanto emerso dopo la riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi, che ha trattato vari temi, compreso il futuro di Alitalia, in vista del prossimo incontro con la Commissaria UE Margrethe Vestager.

E per garantire la discontinuità fortemente richiesta dalla UE è stato anche sciolto il nodo biglietti "emessi e non goduti", consentendo la riprotezione dei passeggeri anche su altri vettori.