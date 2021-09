Domenica 12 Settembre 2021, 08:58

L'ultima offerta di lavoro proveniente dai Centri per l'impiego, dalle Agenzie per il lavoro, da aziende private e dalla Rete Eures e pubblicata sul portale della regione Lazio risale al 23 luglio scorso ed è scaduta il 21 agosto: l'associazione il Cenacolo cercava 6 progettisti per promuovere iniziative socio-culturali all'interno dello spazio coworking di Cinecittà; si richiedeva residenza a Roma, laurea in discipline economico-umanistiche o insegnanti di scuola secondaria e si offriva un contratto a tempo determinato con orario part time misto della durata di un anno. Lo stesso giorno un'agenzia privata cercava per una famosa catena di ristoranti 5 pizzaioli esperti per Dublino, disponibilità immediata, offrendo dopo sei mesi di prova un contratto a tempo indeterminato, più vitto, alloggio e bonus. A loro volta le Ferrovie dello Stato richiedevano macchinisti under 30 da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante nella sede di Roma. In entrambi i casi però le offerte di lavoro sono scadute: l'ultimo giorno per candidarsi era il 10 agosto per gli aspiranti pizzaioli e il 30 agosto per gli aspiranti macchinisti. In Campania la Regione mette a disposizione il portale cliclavoro e qui, a tutt'oggi, ci sono ancora delle posizioni aperte. Ad Afragola, ad esempio, cercano cinque educatori per case famiglia; a Napoli un tirocinante come archivista, un altro tirocinante come agente di commercio; a Torre del Greco un addetto al banco salumi e formaggi, e anche uno smistatore di pezze. Se si inserisce come titolo di studio la laurea, si trova un posto di tirocinante a Nola come tecnico del Marketing o anche - tra le altre - una posizione, sempre come tirocinante, per un ingegnere elettrotecnico a Napoli.

Ognuno da solo

Il portale campano a prima vista sembrerebbe dare la possibilità di cercare offerte di lavoro anche in altre regioni. Ma è un'illusione. Quando si inserisce come ricerca nell'apposita tendina una qualunque altra regione, il risultato è sempre lo stesso: «Nessun dato trovato». E così i pizzaioli napoletani disoccupati probabilmente non hanno mai saputo - salvo che un giorno non avessero provato a fare la ricerca sul portale della Regione Lazio - che a Dublino una famosa catena di ristoranti cercava proprio uno di loro.

E' questo uno dei problemi principali dell'inefficienza delle politiche attive in Italia. I centri per l'impiego di Napoli non hanno la più pallida idea delle opportunità di lavoro offerte dai centri per l'impiego di Roma. Duecento chilometri che sembrano distanze irraggiungibili. E questo vale per tutte le regioni e per tutte le province. E così le opportunità sfumano. A meno che un disoccupato o uno studente appena diplomato o laureato non si metta a cercare portale per portale, piattaforma per piattaforma, probabilmente non scoprirà mai che in Veneto in questo preciso istante, ci sono circa 3.400 posizioni da coprire. Oltre il 60% dei posti è nel turismo e commercio (camerieri, baristi, cuochi, commessi, addetti alle pulizie). Ma si cercano anche artigiani e operai specializzati (muratori, idraulici, elettricisti, meccanici, installatori, manutentori, falegnami), conduttori di impianti, addetti al magazzino, ingegneri, informatici, esperti di marketing, infermieri, autisti.

Da anni si parla di una piattaforma di incrocio dei dati nazionali. Doveva farla l'ex presidente di Anpal fortemente voluto dai cinquestelle nel primo e secondo governo Conte, Mimmo Parisi, mutuandola dall'esperienza del Missisipi. Non è mai arrivata. Nel sito MyAnpal c'è un servizio che si chiama Dol, che sta giustappunto per Domanda e offerta di lavoro. é a disposizione di operatori dei Centri per l'impiego, agenzie private e semplici cittadini. Ci si accede con un'identità digitale, si inserisce il proprio curruculum e poi dovrebbero uscire le vacancy i posti disponibili. Il condizionale è d'obbligo. A parte il fatto che anche questa piattaforma limita le ricerche provincia per provincia (e non per qualifiche professionali richieste), ma chi scrive, dopo vari tentativi e inutili richieste di aiuto alla stessa Anpal, non è riuscita a visionare nessuna lista di offerte di lavoro.





