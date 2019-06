Ue, Oettinger: procedura contro Italia inevitabile se numeri restano questi

Prima ancora del verdetto atteso per oggi, un primo indizio su cosa intenda fare la Ue in merito al debito dell'Italia arriva da Guenther Oettinger. Il commissario europeo al Bilancio ha avvertito che Bruxelles potrebbe avviare una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia. «Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla procedura di infrazione», ha detto in un'intervista all'emittente televisiva tedesca 'n-tv'. «L'Italia non dovrebbe essere un rischio per l'Eurozona», ha aggiunto Oettinger.

