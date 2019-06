Salvini e la crisi di governo: se tra 15 giorni ancora rinvii è un problema

Salvini torna a mettere in dubbio la tenuta del governo a poche ore dall'ultimatum di Conte che ha chiesto a M5S e Lega collaborazione e toni pacati per andare avanti. «Se mi dovessi accorgere che tra 15 giorni ci ritroviamo qui a dirci le stesse cose, con gli stessi ritardi e gli stessi rinvii, allora sarebbe un problema», avverte il ministro dell'Interno parlando a Rtl a chi gli faceva notare che dopo il discorso di ieri di Conte poco è cambiato. «Noi siamo pronti, vogliamo fare, abbiamo idee e progetti - ha aggiunto Salvini - Conto che assorbiti i voti di questa campagna elettorale tutti partano determinati e compatti».

Il rischio del voto a settembre e lo spettro di un'estate di campagna elettorale

Intanto continua il botta e risposta tra Toninelli e Salvini sullo sblocca cantieri dopo lo scontro tra navi di Venezia. «Mi sono stancato della retorica che Salvini dice sì e il M5s dice no», afferma il ministro delle infrastrutture intervistato a Radio24. Per il ministro «lo sblocca cantieri è il giro di boa, risolto quello si va avanti. Io dico che sulla Flat tax siamo con lui. Salvini la vuole fare? si chiudesse in una stanza con il ministro Tria e trovasse un accordo con la Ue e non continuasse ad andare in campagna elettorale. Noi non lo osteggieremo».

«A Salvini che dice che non vuole far cadere il governo e andare avanti chiedo di venire al tavolo» tecnico sullo sblocca cantieri, «la campagna elettorale è finita». Così il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, intervistato a Radio24 commenta in diretta le parole del vicepremier che, in contemporanea su Rtl, dice di di voler fare cadere l'esecutivo ma che «il governo è pagato per fare». Per Toninelli «a parole dice andiamo avanti ma nei fatti con l'emendamento allo sblocca cantieri bocciato da tutti e non solo da noi, fa l'esatto opposto».



«Io il vertice lo faccio oggi, domani, ma le cose da fare sono sul tavolo, sono pronte». Così Matteo Salvini a Rtl 102.5, rispondendo alla richiesta di Di Maio. «Il 'facciamò - spiega il ministro dell'Interno - noi ce lo abbiamo pronto, il dl sicurezza bis è pronto da settimane, aspetto solo il consiglio dei ministri». «Sullo sblocco cantieri - aggiunge - le idee è il paese ad averle chiare, bisogna aprire i cantieri e fermare il codice degli appalti che ha bloccato tutto».

