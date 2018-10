Pensioni d'oro, la Lega: «In manovra contributo solidarietà sopra i 4.500 euro»

Contributo di solidarietà sulle pensioni «sopra i 4.500 euro». Lo dice la capogruppo della Lega in commissione Lavoro della Camera, Laura Murelli, spiegando che per le pensioni d'oro la soluzione tecnica ancora non è stata messa a punto e arriverà nel corso dell'esame della manovra alla Camera, come «emendamento» alla legge di Bilancio. Sarebbe quindi tramontata l'altra ipotesi, quella di intervenire sull'indicizzazione sul modello Letta. Il contributo potrebbe essere modulato in diversi scaglioni.

«Se mi dicono che io non posso toccare la legge Fornero, e me lo può dire anche Gesù bambino, ma io la smonto», ha ribadito oggi il vice premier Matteo Salvini a Verona parlando della riforma della legge suelle pensioni.

Le nuove pensioni di vecchiaia dei lavoratori dipendenti del settore privato sono state nei primi mesi del 2018 solo 28.842 con un calo del 35,6% rispetto allo stesso periodo del 2017. Il dato si evince dal Monitoraggio sui flussi di pensionamento secondo il quale sono state solo 6.531 le nuove donne che sono andate in pensione di vecchiaia da lavoro dipendente nei primi nove mesi dell'anno (22.311 gli uomini).

Nel complesso le pensioni dei lavoratori dipendenti sono passate dalle 239.897 dei primi nove mesi del 2017 a 197.608 (-17,6%). Ma mentre le pensioni anticipate (per le quali nell'anno non c'è stato un aumento dei requisiti) sono diminuite del 9,9% (a 66.137) quelle di vecchiaia a causa dell'aumento dei requisiti di vecchiaia per le donne a 66 anni e sette mesi (uniformati agli uomini) il calo è stato molto più consistente.

Ultimo aggiornamento: 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA