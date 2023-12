Patto di stabilità, trattativa nella notte: testo comune Italia, Francia, Germania e Spagna sul deficit

I ministri delle finanze non sono riusciti nella notte a trovare un accordo sulla riforma delle regole di bilancio così il negoziato riprende questa mattina. Sperano ancora di trovare un compromesso, ma verso le 4 del mattino, quando si sono interrotte le discussioni, la strada era ancora in salita. Al centro del negoziato l'equilibrio fra la necessità di ridurre il debito pubblico in misura graduale ma costante e la necessità di sostenere gli investimenti, una specie di quadratura del cerchio resa ancora più urgente visti la fase di crescita debole e gli impegni di trasformazione strutturale dell'economia in piena transizione verde e digitale. È improbabile che oggi nella riunione formale dell' Ecofin il negoziato possa essere sbloccato.

Questa notte è stata evocata la possibilità di convocare a breve una nuova riunione per tentare un accordo entro fine anno.