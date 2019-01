Pakistan, investimenti multimiliardari sauditi sollevano tensioni con la Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'annuncio dell'per lada parte del colossonella città portuale diera stato dato a inizio anno. L'investimento multimiliardario, il più importante effettuato da Aramco in, tuttavia,e, a quanto pare, starebbe complicando le relazioni tra Islamabad e la Cina.In vista della firma dell'accordo – prevista il mese prossimo in occasione della–, da parte cinese sono emersi timori riguardo alla crescente presenza saudita in quest'area strategicamente importante per Pechino. Ilrappresenta, infatti, uno dei progetti centrali a sostegno dello. Un progetto di enorme portata, il più ambizioso delladel, che mira alla realizzazione di infrastrutture per i trasporti, l'energia e l'industria in Pakistan.In questo contesto, la decisione di Islamabad di coinvolgere l'Arabia Saudita nel progetto di sviluppo di Gwadar appare controversa in quanto Pechino ha già effettuato ingenti investimenti in quella zona. La costruzione della nuova raffineria, secondo gli analisti, darà, infatti,Dal Board of Investment del Pakistan hanno già annunciato chenel Paese.Una decisione, alla base della quale, secondo gli esperti vi è ladel proprio supporto finanziario al fine di ridurre la dipendenza da un singolo Paese. Oltre all'aiuto delIslamabad ha ricevuto un'offerta di supporto anche daldove il primo ministro del Pakistan si recherà nei prossimi giorni.Oltre alle resistenze cinesi,Il sito individuato per la costruzione della raffineria è, infatti, a soli 70 chilometri dal confine con la provincia iraniana del Sistan-Baluchistan. La regione è interessata da attacchi terroristici a opera di militanti sunniti supportati, secondo Teheran, proprio dai sauditi.