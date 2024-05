Giovedì 30 Maggio 2024, 06:22

Appeso ad un filo. Il piano per le nozze tra Ita e Lufthansa è ad un passo dal naufragio. Se Bruxelles rigetterà le nuove proposte inviate ieri da Mef e dal colosso tedesco l’operazione finirà sul binario morto. Dopo mesi di trattative e un carteggio infinito, sul tavolo della presidente Marghrete Vestager è arrivato l’ennesima lettera con la rinuncia fino a 17 coppie di slot a Linate e dieci a Roma. Il piatto forte per salvare l’accordo di vendita della compagnia italiana al vettore tedesco è però un altro. Oltre al congelamento dell’alleanza sulle tratte verso gli Usa, sul tavolo ci sarebbero anche delle compensazioni economiche per le compagnie concorrenti. Il tutto per ottenere il sì della commissaria alla Concorrenza.

I SACRIFICI A FIUMICINO

Alcuni sacrifici sono previsti anche a Roma Fiumicino. Secondo indiscrezioni Lufthansa e Mef rinuncerebbero a una decina di coppie di slot nel principale scalo italiano. A Roma non c’è un problema di congestione di traffico come a Linate, ma verrebbero eliminati gli slot in sovrapposizione tra le due compagnie.

Lo spazio che si libererebbe con la rinuncia a questi slot servirebbe ad aprire ai concorrenti le rotte tra l’Italia e l’Europa centrale, in particolare da Linate e da Roma per Germania, Austria, Svizzera e Belgio, cioè i paesi in cui Lufthansa è dominante o direttamente, o attraverso le compagnie controllate Austrian, Swiss, Sn Brussels.

Bruxelles ha chiesto che, oltre a liberare slot, Lufthansa e Ita individuino dei concorrenti che subentrano sulle rotte lasciate libere con la rinuncia agli slot. Ma il nodo vero, come anticipato, resta il lungo raggio, altro capitolo dolente. La Ue, come noto, considera dominante la concentrazione Ita-Lufthansa perché i voli della compagnia italiana con il Nord America si andrebbero a sommare a quelli della joint venture transatlantica di Lufthansa con United Airlines e Air Canada.

Il vettore tedesco e il Mef hanno proposto di mantenere separate le attività transatlantiche di Ita da quelle della jv tra Lufthansa e alleati, per due anni, ma non hanno ottenuto un riscontro positivo. Da qui l’idea delle compensazioni ai concorrenti per superare l’impasse.

Francoforte, pure se in via informale, non si fa comunque troppe illusioni e ritiene che anche questo “rimedio” sarà bocciato. Ma se non abbiamo United Airlines come partner di Ita - trapela dalla casa madre tedesca - l’alleanza non può mai funzionare. Tutte le network airlines di successo in Europa - si aggiunge - hanno un partner negli Stati Uniti. Se questa operazione verrà impedita dalla DgComp il merger sarà impossibile.

I costi da sopportare sarebbero cioè superiori ai vantaggi del matrimonio. Intanto Ita ha convocato i sindacati di categoria per l’11 giugno proprio per fare il punto. Sindacati che sono molto preoccupati perché davvero mai come oggi le nozze sono a rischio. In ballo ci sono migliaia di posti di lavoro e il futuro della compagnia di bandiera che non può andare avanti da sola nonostante il boom del traffico e i conti in ordine. L’ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, ha detto che «la stagione estiva sta andando estremamente bene. Roma si conferma un mercato molto attrattivo e magnetico a livello globale. Stiamo ancora sperimentando una crescita notevole del 20%, rispetto alla scorsa stagione estiva, che era stata una stagione di grande successo». «Siamo - ha concluso il manager - l’aeroporto in Europa che cresce di più, e questo testimonia ancora una volta la capacità di attrazione forte di Roma».

Tornando a Ita, dal Mef si ribadisce che la scadenza del 4 luglio resta blindata. Anche Bruxelles conferma che il verdetto è in arrivo e non si escludono ulteriori richieste.