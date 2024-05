Mercoledì 29 Maggio 2024, 06:00

E’ Claudio Sforza il nuovo amministratore delegato di Benetton Group: ieri è stato designato da Edizione spa, azionista unico della società dei maglioni, su indicazione dell’ad Enrico Laghi. Sforza, 67 anni, attualmente è in Astaldi, come liquidatore del patrimonio destinato. Romano di nascita, è un manager che nella lunga carriera ha alternato ruoli commerciali con incarichi industriali: verrà nominato nel ruolo di amministratore delegato dall’assemblea del 18 giugno e dovrà varare una rivoluzione copernicana per invertire una rotta negativa che negli ultimi anni è costata oltre 1 miliardo di perdite. Ha un mandato dall’azionista: ristrutturare la società, cambiando tutti i processi, perchè è l’unico modo per sanare in azienda dallo stato di crisi in cui versa: la nuova Benetton di Sforza sarà online.

Sempre ieri il consiglio di Benetton, l’ultimo al quale sono stati stati presenti Luciano Benetton e l’ad Massimo Renon, ha approvato all’unanimità il progetto di bilancio consultivo 2023, che sarà sottoposto alla prossima riunione dei soci. Il rendiconto conferma la perdita di 230 milioni per effetto di 150 milioni di svalutazioni, un fatturato di 1.098 milioni, un ebit negativo di 113 milioni, con un patrimonio netto di 105 milioni, più che dimezzato rispetto al 2022.

L’azionista unico Edizione spa supporterà il piano di riorganizzazione e rilancio di Benetton Group stanziando 260 milioni fino al 2028, di cui 150 milioni subito. Negli scorsi tre anni Edizione ha destinato 350 milioni a favore delle attività della società dei maglioni. Tornando al nuovo timoniere che comunque entrerà in azienda prima della sua nomina effettiva e vorrà trasferirsi con la famiglia a Treviso, egli ha maturato esperienze variegate in vari ambiti settoriali, ricoprendo ruoli di alto profilo in grandi aziende pubbliche e private, di diversi tipologie: da Astaldi a Poste (ad di Postel, cfo del gruppo dei recapiti ai tempi di Massimo Sarmi), passando per Ilva, Telecom (1994-1999) e Wind, dove ha ricoperto la carica di direttore commerciale.

Laureato in Economia e Commercio all’università di Roma La Sapienza, ha iniziato il suo percorso professionale nell’area amministrativa e finance di Pfizer.

IL CAMBIAMENTO

Successivamente ha sviluppato la sua carriera nel mondo delle telecomunicazioni, con ruoli di crescente responsabilità in Italcable, Iritel, Netscalibur, dove ha assunto la carica di direttore generale, per approdare poi in IT Net, come Ceo. In Wind ha guidato la divisione commerciale, sia per le grandi che per le piccole-medie aziende. E’ stato successivamente capoazienda di Gamenet. Sulla base di un curriculum che lo ha visto transitare da molte tra le più importanti aziende italiane, si annuncia ora alla guida di Benetton Group, per gestire la riorganizzazione e il rilancio del business, partendo da una situazione difficile dal punto di vista contabile ma anche di relazioni con implicazioni per così dire familiari. Il futuro dovrà adeguarsi al mondo che cambia verso l’innovazione tecnologica e la rete: meno negozi, più ecommerce.

L’intervista di domenica scorsa del fondatore Luciano Benetton segna uno spartiacque perchè da oggi in poi si apre una nuova era, non facile dal punto di vista delle strategie e Sforza dovrà al più presto ricamare il rilancio. Ma oltre al rilancio organizzativo e commerciale ci sarà una svolta anche nella governance della società dei maglioni con la famiglia che farà un passo indietro per favorire la costituzione di un cda che sarà interamente formato da membri qualificati esterni, compreso il presidente.