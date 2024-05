Giovedì 30 Maggio 2024, 06:00

Una tassa occulta di quasi 40 miliardi di euro pesa sulle imprese del commercio e dei pubblici esercizi. Un conto salato da pagare e, a guardare le voci e i relativi importi presenti in questo speciale “scontrino”, emerge che le principali minacce per la redditività di negozi, bar e ristoranti sono rappresentate dall'abusivismo commerciale, dalla contraffazione e dal taccheggio, che da soli “scippano” ai fatturati, secondo un'indagine Confcommercio-Format Research, tra i 22 e i 23 miliardi di euro.

Un consumatore su quattro, afferma la ricerca, ha acquistato un prodotto contraffatto o un servizio illegale nel 2023. E anche questo è un riflesso delle conseguenze che ha avuto l'impennata dell'inflazione dei due anni scorsi sulle possibilità economiche delle famiglie. Il consumatore illegale è un uomo, il più delle volte con un'età compresa tra i 18 e i 34 anni, impiegato, operaio o studente, con in prevalenza un livello d’istruzione medio-superiore. Nelle regioni del Centro il 24,3% dei consumatori del Centro ha acquistato prodotti o servizi illegali nel 2023, quindi più o meno in linea con la media nazionale. Ma l'indagine, presentata ieri in occasione della Giornata nazionale per la legalità ideata da Confcommercio, giunta all'undicesima edizione e intitolata “Legalità, ci piace!”, va più in profondità. C’è il nodo controlli da sciogliere, con l’obiettivo di aumentare le verifiche sia sul territorio che on line.

IL DANNO

Nel 2023 l’illegalità è costata alle imprese del settore, per la precisione, 38,6 miliardi di euro, mettendo a repentaglio 268 mila posti di lavoro regolari. «Da un lato – spiega il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli – ci sono reati come usura, estorsioni, rapine, reati violenti, che gli imprenditori subiscono e temono apertamente, anche se in alcuni casi non vengono denunciati per paura, e dall’altro ci sono invece i reati come contraffazione e abusivismo, che potremmo definire “bianchi” perché percepiti come meno violenti e veicolati in modo più o meno consapevole dalle stesse scelte dei consumatori».

Il che, però, non significa che questi ultimi risultino meno dannosi. «L'illegalità – prosegue Sangalli – è una subdola economia parallela che danneggia gravemente le imprese e penalizza l'occupazione. Occorre a questo punto diffondere la cultura della legalità e rafforzare la collaborazione con le forze dell'ordine per assicurare alle nostre imprese un mercato più sicuro, trasparente e competitivo». La ricerca Confcommercio-Format Research presentata ieri scatta una fotografia molto nitida della situazione.

L'abusivismo commerciale costa 10,4 miliardi di euro, quello nella ristorazione pesa per 7,5 miliardi, la contraffazione per 4,8 miliardi, il taccheggio per 5,2 miliardi. Poi c'è da tener conto degli altri costi della criminalità (ferimenti, assicurazioni, spese difensive) che ammontano a 6,9 miliardi di euro. I costi legati alla cyber-criminalità, infine, ammontano a 3,8 miliardi di euro, sempre secondo le stime dell'Ufficio studi di Confcommercio. L’usura, prosegue la ricerca, resta il fenomeno criminale percepito in maggior aumento dagli imprenditori del terziario di mercato (per il 24,4%), seguito da furti (23,5%), aggressioni e violenze (21,3%), atti di vandalismo (21,1%).

Più di un imprenditore su tre teme il rischio di essere esposto a fenomeni criminali e i furti sono il crimine che preoccupa maggiormente in termini di sicurezza personale, dei propri collaboratori e della propria impresa (per il 30,4%). La quota di imprenditori allarmata dal rischio di esposizione a usura e racket raggiunge invece il 22,2% a livello nazionale e tocca un picco del 25,6% al Sud (25,6%).

Più grave la situazione al Centro Italia, dove il 36,8% degli imprenditori del terziario teme di essere esposto a fenomeni criminali quali furti, rapine, atti vandalici e aggressioni, contro una media nazionale del 33,9%. Sempre al Centro i furti sono il principale crimine che preoccupa gli imprenditori del comparto sul piano della sicurezza della propria impresa, della propria persona e dei collaboratori (35,9%). Anche in questo caso il dato è sensibilmente superiore al valore riscontrato su tutto il territorio nazionale che è pari al 30,4%.

GLI EFFETTI

Capitolo abusivismo e contraffazione: più di sei imprese su dieci, il 62,8%, si ritengono penalizzate da questi due fenomeni. Concorrenza sleale e riduzione dei ricavi sono gli effetti più pesanti rispettivamente per il 59,9% e per il 29,1% delle imprese intervistate. Ma come si muovono i consumatori che acquistano prodotti “taroccati”? La maggior parte (il 70,6%) ha utilizzato il canale online e circa la metà (il 45,6%) ha effettuato acquisti esclusivamente online, indica la ricerca. Capi di abbigliamento (64,1%), pelletteria (32,4%) e calzature (31%) restano i prodotti contraffatti più acquistati. E ancora. La maggior parte dell’intrattenimento (86,4% della musica, film, abbonamenti tv), dei prodotti di elettronica (65,9%), dei profumi e cosmetici (59,5%) e dei parafarmaci (58,6%) passa dal canale degli acquisti online. Infine, il 66,4% dei consumatori ritiene che sui canali di vendita online sia più facile cadere nella trappola dell’acquisto inconsapevole di articoli contraffatti e al 21,5% degli intervistati è capitato di acquistare sul web prodotti contraffatti credendo che fossero originali.