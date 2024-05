Giovedì 30 Maggio 2024, 06:00

Vale oltre 32 miliardi il business dei marchi italiani contraffatti. Parallelamente un quarto degli abitanti del Belpaese acquista con nonchalance merce contraffatta. E il 70 per cento di queste transazioni viene effettuata su canali online: direttamente da siti (per lo più collocati su domini extraeuropee) o attraverso piattaforme e social. Soltanto gli account di Instagram nel mondo destinati a diffondere prodotti falsi - secondo uno studio dell’università Cattolica e del Dipartimento per la Sicurezza - sono aumentati del 171 per cento in un quinquennio.

Ad acuire il fenomeno anche la diffusione delle cripto monete, sempre più usate dai giovanissimi o dai nuovi ricchi, quelli di Asia e Russia, e sempre meno tracciabili. Tutti pezzi che messo assieme hanno finito per colpire il settore del lusso: il Global Brand Counterfeiting Report ha calcolato che un terzo delle entrate del mondo dell’alta gamma è stato eroso proprio da un ecommerce che non rispetta le leggi, iniziando da quelle fiscali.

«La differenza sul prezzo di magliettine, borse e occhiali taroccati - spiega Mariano Bella, capo dell’ufficio studi della Confcommercio - la pagano il resto dei consumatori. Anzi, per essere più precisi, il conto viene presentato al sistema Paese nel suo complesso». Che ci perde in termini di qualità delle sue produzioni o riduce le disponibilità sugli investimenti, necessari mai come oggi per rispondere alla concorrenza straniera.

Non è soltanto una questione di dumping che alla base della piramide scontano i negozianti canonici, baristi o ristoratori e che più in alto pagano le aziende manifatturiere. Restando alla base della piramide, Confcommercio ha racchiuso in un mare magnum di illegalità diffusa un fardello per gli esercenti pubblici dal valore di 38,6 miliardi di euro. E che si alimenta con fenomeni - apparentemente diversi - come la contraffazione (4,8 miliardi di euro), l'abusivismo commerciale (10,4 miliardi), quello nella ristorazione (7,5 miliardi) fino al taccheggio (5,2 miliardi), senza dimenticare le minacce date alla stabilità delle aziende attraverso racket, usura o rapine.

IL PARAGONE

Senza avere paura di sfiorare il paradosso, Carlo Sangalli, storico presidente dell’associazione, ha fatto notare che in fondo non c’è differenza tra «i reati violenti e quelli definiti “bianchi”». «Se sul pubblico - ha aggiunto - fanno più notizia estorsioni e rapine e se agli imprenditori fanno più paura i furti, in realtà contraffazione e abusivismo non sono meno dannosi per tutti. Questi reati, nessuno escluso, alimentano l’insicurezza e deteriorano il nostro vivere insieme». In sintesi, non solo accelerano «l’avanzare della criminalità organizzata», che s’ingrassa dietro questi business, ma «allentano il “patto sociale”».

Gli effetti e i costi della maxillegalità sono diffusi più di quanto si possa immaginare. E il primo a pagare il conto è il consumatore finale. Sì perché, l’esercente che si vede ridurre gli incassi per la concorrenza sleale degli ambulanti non autorizzati o per i casi di taccheggi (da soli valgono poco meno di tre punti di Pil) sceglie la strada più breve per rientrare degli introiti persi: alza i prezzi e recupera quanto perso. Secondo le stime degli esperti, almeno un 30 per cento dei rincari annui è legato alla necessità di riprendersi quanto non incassato.

Poi ci sono ripercussioni più generali, che finiscono per indebolire tutto il tessuto produttivo del Paese. Chi “tarocca” gli occhiali da sole in leghe leggerissime o produce il Parmesan, ha solo un obiettivo: riduce i costi delle lavorazioni per massimizzare il guadagno. In quest’ottica, la qualità - intesa anche come investimenti per migliorare il prodotto - diventa una spesa superflua. Dicendo addio al cardine principale alla base di tutti i periodi di crescita registrati dal Paese: cioè l’innovazione. Un tema delicato in un’Italia dove la spesa in ricerca & sviluppo dei privati (a 15,6 miliardi di euro) è ancora lontano dai livelli preCovid (16,6 miliardi).

Aggiunge Bella che «non ci può essere business in un ambito economicamente non salubre». Con l'illegalità sempre più alta - aggiunge l’economista - «le aziende investono sempre meno sulle loro produzione e impegnano risorse ingenti invece nelle spese difensive (vigilanza, videosorveglianza o assicurazioni). Non è un caso - segnala Confcommercio - si sono avute 100mila chiusure di attività tra gli esercenti negli ultimi dieci anni e sono a rischio 268mila posti di lavoro nei prossimi anni.