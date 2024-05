Giovedì 30 Maggio 2024, 06:00

Il Made in Italy dell’alto di gamma va forte. Moda e gioielli, arredi di design, yacht e auto sportive dai brand inimitabili, ma anche il vino, le eccellenze alimentari e quelle nell’ospitalità: il genio italiano piace ai ricchi del pianeta che invidiano lo stile di vita di noi italiani e sono disposti a spendere patrimoni per emularci. Un settore, quello del lusso e dell’alto di gamma, che è arrivato a 144 miliardi di fatturato con un contributo al Pil del 7,4% e dà lavoro, tra dipendenti diretti e indotto, a quasi due milioni di persone (1.922.000). E altri ne servirebbero. Almeno 276.000 da qui al 2028, secondo le stime di uno studio Fondazione Altagamma e Unioncamere. Quarantamila unità in più rispetto a quanto si immaginava nell’ultimo anno prima del Covid.

IL MISMATCH

Ma non sarà facile trovarli. Anzi in realtà sarà proprio impossibile: lo studio stima che il 50% dei profili ricercati dalle imprese del lusso italiane resterà vacante. Un paradosso in un Paese che ha una disoccupazione giovanile tra le più alte in Europa.

Da qui il grido d’allarme arrivato ieri del presidente di Altagamma in occasione del convegno annuale: «La formazione di nuovi talenti deve essere la priorità per tutto il comparto manifatturiero italiano. L’obiettivo comune di imprese, associazioni e istituzioni deve essere quello di costruire un ecosistema virtuoso in cui il lavoro manifatturiero diventi un'ambizione per i giovani e in cui il sistema formativo sia in grado di assicurare le corrette competenze e le soft skill». Per il momento però il “liceo del Made in Italy” ha attratto poco più di 500 persone. «Mi auguro che nel prossimo anno si potrà meglio attivare in ogni luogo produttivo il liceo del Made in Italy» ha auspicato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto all’evento. Nel frattempo prosegue anche il progetto “Adotta una scuola” arrivato alla terza edizione e che vede le imprese associate collaborare con gli istituti scolastici del territorio per la realizzazione di percorsi scuola-lavoro .

Ma non è solo il lusso a macinare buoni risultati.

IL SENTIMENT

Maggio - secondo un’indagine del Centro Studi di Confindustria che rileva il sentiment delle grandi imprese - si prospetta come un mese positivo per l'industria: ben il 45% del campione prevede un aumento della produzione rispetto al mese scorso, quando la percentuale si fermava al 17,3%. Circa la metà degli intervistati a maggio (48,8%) non si aspetta variazioni significative e solo il 6,2% ipotizza un calo. Anche in questo caso il dato indica un miglioramento notevole: ad aprile a vedere nero era il 33,3% del campione. In lieve miglioramento la percezione di disponibilità di manodopera: il saldo, seppur negativo, sale da -2,6% ad aprile, a -2% a maggio.

«Restano alcune preoccupazioni per quanto riguarda i costi di produzione», osserva il CsC. Per quanto riguarda le condizioni finanziarie «per la prima volta da ottobre 2023» la quota di aziende che le vede positive supera quella delle imprese che temono difficoltà. Migliora, pur restando negativo, il saldo relativo alla disponibilità di materiali, passando da -9% ad aprile, a -3,3% a maggio. C’è un ulteriore dato che indica miglioramenti per l’economia italiana. Si tratta del Real time turnover (Rtt), un indicatore del fatturato a prezzi costanti, che ad aprile ha fatto registrare un forte aumento: +5,7%. Un vero e proprio rimbalzo se si pensa che a marzo era -4,8%.