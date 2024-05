Mercoledì 29 Maggio 2024, 06:00

Sulla carta, l’Italia è il terzo mercato per potenziale di eolico galleggiante nel mondo, dopo Norvegia e Irlanda. Lo dice il Global Wind Energy Council (GWEC). Ha una capacita potenziale di oltre 200 Gigawatt concentrata soprattutto in Sicilia, Sardegna e Puglia, rispetto ai 5,7 Gigawatt di energia green installata nel 2023, secondo le stime del Politecnico di Torino. Ma le coste italiane sono un patrimonio da maneggiare con molta cura. E forse non è un caso se il nostro Paese ci ha messo 14 anni per costruire un parco di 30 Megawatt a Taranto (con turbine fisse), e se ha un obiettivo al 2030 di soli 2,1 Gigawatt (sui 70 necessari al 2030), secondo il Pniec (Piano nazionale integrato energia e clima) in via di aggiornamento. Programmare dove permettere di piazzare eventualmente dei pali di ferro in acqua, seppure non invasivi come in passato e molto a largo, è un affare che richiede il suo tempo e le necessarie valutazioni. Non certo il solito affondo Ue, su modello del "vincolo Timmermans” sullo stop alla produzione di nuove auto a combustione nella Ue.

Manca la mappa degli spazi marittimi in cui è legittimo istallare nuovi impianti supertecnologici, ha fatto sapere l’Ue che ha deciso di deferire l’Italia presso la Corte di Giustizia europea. Il nostro Paese non ha ottemperato a dovere alla direttiva Ue.

Ma la questione va ben oltre le scadenze ceche della burocrazia europea. Il dibattito sull’installazione di pale galleggianti, peraltro ancora molto costose, va avanti da tempo. Potenzialmente possono dare un contributo importante alla transizione da raggiungere nel 2030. Ma devono fare i conti con le resistenze del territorio. Oltre che con le valutazioni economiche. Senza fondi europei e i necessari incentivi non è facile rendere il costo dell’energia eolica flottante sostenibile.

I PROGETTI

Le pale eoliche in acqua sono ormai una tradizione da oltre 20 anni nel nord del Continente. La danese Vestas ha sperimentato la turbina più potente del mondo. Ma un po’ tutti sono scesi in campo con grandi progetti che guardano al traguardo del 2030 e del 2050, a partire dalla Spagna, che sta costruendo grandi volumi per parchi eolici offshore nordici. Paesi come Cina, Regno Unito e Germania vantano un installato nel 2022 rispettivamente di 30, 14 e 8 Gigawatt, con target al 2030 di 60, 50 e 30 Gigawatt. Certo, è difficile rimanere fuori da questa rotta, ma la condizione per noi è trovare il modo di evitare di tappezzare i nostri mari di pale mostruose. Oggi la tecnologia floating, cioé con strutture galleggianti assicurate ai fondali tramite un sistema di ancoraggio e cavi, ha fatto passi da gigante. Può essere posizionata più lontana dalla costa, risultando quasi invisibile al paesaggio e riducendo i conflitti con altri usi del mare. E ha minori impatti sull’ambiente e sulla fauna marina restando più in superficie. Anche Legambiente sembra convinta pur di limitare l’impatto del fotovoltaico.

Ma gli operatori sono tornati ieri a chiedere una stretta sulla definizione della mappa del mare. E va detto che le dimensioni dei sistemi galleggianti e la loro logistica richiedono spazi e infrastrutture portuali adeguati.

Il ritardo va colmato, dice l'Anev, l'associazione che rappresenta le aziende attive nell'energia eolica, per consentire alle aziende italiane ed estere interessate allo sviluppo dell'energia eolica offshore di poter pianificare le loro attività». Ma la sostenibilità e l’impatto dei certi investimenti saranno misurati a prescindere dai diktat Ue.