Martedì 28 Maggio 2024, 06:44

La terapia d’urto di Edizione spa su Benetton Group sarà in più tempi. Oggi il consiglio della società dei maglioni colorati approverà l’ultimo bilancio firmato da Massimo Renon, il manager a cui scade il mandato e sarà sostituito all’assemblea del 18 giugno che nominerà anche il presidente al posto di Luciano Benetton.

Il nuovo board sarà completamente esterno alla famiglia di Ponzano Veneto e probabilmente più snello. L’ad sarà un manager esperto di numeri con esperienza industriale, scelto dal professionista Enrico Laghi, ad da due anni di Edizione, holding dei quattro rami della famiglia, voluto dal presidente Alessandro Benetton. Il nuovo capoazienda di Benetton Group dovrà ripartire da zero con un piano di riorganizzazione e rilancio, supportato dall’azionista che, fino al 2028, stanzierà 260 milioni sotto forma di ricapitalizzazioni e finanziamento soci. Appena arriverà il nuovo ad, presenterà il piano industriale, ed Edizione staccherà un assegno di 150 milioni in varie forme che serviranno per coprire le perdite e avviare la fase nuova. Benetton Group chiude un altro anno in perdita.

Nel 2022 la società dei maglioni aveva chiuso in rosso di 121,9 milioni, inferiore ai 141,8 del 2021, con un risultato prima delle imposte di - 117,6 milioni (- 143,7 milioni nel 2021) a fronte di 21,6 milioni di svalutazioni (44,1 milioni nel 2021) e ricavi totali delle vendite e prestazioni di 712,1 milioni, in miglioramento rispetto ai 611,5 milioni.

IL RIPOSIZIONAMENTO

Nel 2023, l’esercizio registra 230 milioni di perdite per effetto di 109 milioni in meno di flussi di cassa rispetto al budget, con un ebit negativo di 112 milioni, ricavi delle vendite e prestazioni in aumento a 1.098 milioni. Il rosso dipende anche da 109 milioni di svalutazioni one off, cioè una tantum e un impairment sulle merci di magazzino. La situazione drammatica dei conti è stata rivelata da Luciano Benetton nell’intervista di domenica scorsa al Corriere, nella quale ha annunciato la sua uscita, dopo aver gridato «sono stato tradito» alludendo alla gestione. Senza mai fare nomi ma alludendo chiaramente all’ad Renon, il fondatore ha rivelato che a luglio 2023 in cda, il capoazienda aveva accennato alla possibilità che i conti evidenziassero un rosso di soli 12 milioni ma che a fine anno l’andamento sarebbe stato positivo. E solo a novembre, sempre in consiglio, si è scoperto «un buco di 100 milioni» come l’ha definito Luciano nell’intervista dove rivelava tutta la sua amarezza, al punto da volersi fare da parte.

In 10 anni Benetton Group ha perso 1 miliardo ed Edizione senza batter ciglio ha versato in più rate e varie forme, 610 milioni per coprire il passivo. Ora l’obiettivo è voltare pagina riposizionando il brand che accusa canali di vendite troppo onerosi rispetto ai concorrenti come Zara, H&M, Shinee.