Mercoledì 29 Maggio 2024, 06:00

Condivisione, sintonia, convergenza. Spira aria nuova tra Confindustria e governo. Al termine del primo incontro tra il neopresidente dell’associazione degli industriali, Emanuele Orsini, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nei resoconti dei due protagonisti abbondano parole che segnalano un clima positivo. Un’altra epoca rispetto a quando Carlo Bonomi diceva: «Il tema dell’industria sembra quasi che non interessi a nessuno e noi siamo molto preoccupati, davvero molto preoccupati». Era soltanto sei mesi fa (novembre 2023, forum Piccola Industria) e il governo era lo stesso di adesso, ma sembra - come detto - un’altra era. «Con Confindustria è ripreso un rapporto assolutamente costruttivo. Ci siamo ritrovati sulla necessità di realizzare in Europa una vera politica industriale» ha affermato ieri il ministro. Che ha promesso: «I decreti per Industria 5.0 saranno definiti per giugno e le imprese possono programmare i loro investimenti per la seconda parte dell'anno». A disposizione gli industriali avranno un corposo pacchetto di incentivi sotto forma di crediti di imposta: 13 miliardi nel biennio 2024-2025 (6,3 miliardi dal Pnrr che si aggiungono ai 6,4 miliardi già in legge di bilancio per Industria 4.0), per investire in macchinari e software nel segno della transizione energetica.

I TEMI

Sbloccare il prima possibile i decreti attuativi di Industria 5.0 era una delle richieste di Confindustria, vecchia e nuova guardia. L’apprezzamento per le rassicurazioni del ministro quindi sono più che gradite. «Industria 5.0, per noi è fondamentale per rimettere al centro crescita e investimenti» ha rimarcato Orsini. Confermando il nuovo clima: «Oggi abbiamo incominciato una interlocuzione positiva, speriamo a breve di avere le risposte». Tra i temi affrontati anche il nucleare («l'utilizzo del nucleare sicuro è una priorità di questa legislatura» ha assicurato il ministro), le materie prime, l’automotive.

AUTO

E proprio sul fronte auto ieri al Mimit c’è stata una nuova riunione del tavolo Stellantis. E viste le apertura dell’azienda - ha quindi annunciato Urso - «già a giugno a palazzo Chigi potrà essere siglato il contratto di sviluppo con gli altri ministri competenti in materia». Urso ha sottolineato che «finalmente si è invertita la rotta. Il pressing sull’azienda ha funzionato. Le prospettive sono positive sia per Pomigliano che per Cassino, e con i nuovi modelli a Mirafiori e Melfi vediamo la luce in fondo al tunnel. L'Italia può riaffermare con orgoglio il suo ruolo di produttore di eccellenza anche nel settore auto».

A Pomigliano in Campania l’azienda investirà nel motore Euro 7 per la Panda, la cui produzione continuerà almeno fino al 2029. A Cassino l'allocazione della piattaforma Stella Large, caratterizzata da grande flessibilità e costi ridotti, permetterà la continuità produttiva con tre nuovi modelli . Soddisfatti i sindacati che aggiungono i risultati dei tavoli di ieri a quelli dell’altro giorno su Torino. «Ora si può centrare l’obiettivo di 1 milioni di veicoli entro 2030 e rafforzare il settore e tutta la rete dell’indotto e della componentistica» ha commentato il segretario generale della Fim Ferdinando Uliano. «La battaglia vinta su Euro 7 dimostra che l'Italia deve impegnarsi in sede europea per correggere le storture di una transizione all'elettrico mal concepita e che da ciò dipende in gran parte la salvaguardia del settore automotive nel nostro paese» sostiene Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm. Chiede invece ulteriori garanzie, soprattutto «in termini di volumi», la Fiom.