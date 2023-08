Venerdì 25 Agosto 2023, 21:44 - Ultimo aggiornamento: 26 Agosto, 00:25

Sulla manovra d’autunno c’è il rebus dei tempi. Il documento programmatico di Bilancio, l’ossatura della legge di Stabilità, deve essere inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Ma per delimitare il perimetro delle risorse, e dunque delle misure, l’Italia ha bisogno di sapere come si chiuderà il negoziato sul nuovo Patto di Stabilità europeo. Se cioè sarà possibile scomputare le spese per gli investimenti sulla transizione verde e quelli sulla difesa, aprendo margini di deficit per altre misure su lavoro e pensioni. L’Ecofin decisivo sul nuovo Patto dovrebbe essere quello del 17 ottobre a Lussemburgo, ma non è escluso che si slitti più in là, fino al 9 novembre. Dunque una parte consistente delle misure potrebbe essere introdotta a dicembre, a fine anno, nel passaggio parlamentare della manovra o del decreto fiscale che la accompagnerà. Una sorta di manovra in due tempi.

I tempi

È probabile che anche di questo si parli nel consiglio dei ministri di lunedì prossimo, il primo dopo la pausa estiva e che sarà seguito il 4 settembre da un vertice di maggioranza.

Intanto che si schiarisca l’orizzonte europeo, continua la ricerca delle coperture guardando anche ai possibili risparmi di spesa che potrebbero realizzarsi quest’anno. Ormai è abbastanza certo che dall’Assegno unico per i figli arrivi una dote di almeno un miliardo di euro già “opzionata” dal ministro della Famiglia Eugenia Roccella per il suo pacchetto sulla natalità, la cui principale misura sarà un sostegno alle madri per convincerle a mettere subito al mondo un secondo figlio dopo il primo. Ma si guarda anche ad altri capitoli, come quello degli incentivi sulle bollette. Il governo ha messo da parte un miliardo di euro per far scattare degli sconti automatici sul riscaldamento invernale. È previsto che l’incentivo automatico, che verrebbe “scontato” dalla bolletta della luce, scatti soltanto se il prezzo del metano superi i 45 euro al Megawattora a ottobre, novembre e dicembre. Per adesso l’andamento del gas sui mercati internazionali lascia ben sperare che quest’inverno i prezzi possano rimanere bassi. Ieri sul Ttf, il mercato di Amsterdam, i valori di scambio erano attorno ai 35 euro al Megawattora. I contratti con consegna a ottobre sono stati scambiati a 38 euro al Megawattora circa, quelli di novembre a 47 euro e quelli di dicembre a 51 euro. Si balla insomma, attorno al prezzo indicato dal governo. Ma ogni mese in cui il valore chiudesse sotto i 45 euro, permetterebbe di risparmiare 300 milioni. Ma è pure vero che si tratta di un mercato molto volatile. Nei giorni scorsi i timori di uno sciopero in Australia, esportatore di gas liquefatto, hanno fatto balzare il prezzo di oltre il 20 per cento. Ma i valori sono crollati quando lo sciopero è stato revocato.

Il passaggio



Anche per questo bisognerà necessariamente attendere dicembre per sapere se il “tesoretto” si sarà effettivamente materializzato. La necessità di risorse per la manovra resta comunque alta. Al governo servono almeno 25-30 miliardi di euro, una decina dei quali solo per confermare una misura già in essere, la decontribuzione per i redditi fino a 35 mila euro. Poi ci sono tutte le altre misure da finanziare. Come il pacchetto pensioni con Quota 103, Opzione donna e assegno minimo a 600 euro, che da solo vale tra uno e due miliardi. Tra le priorità c’è anche il rifinanziamento del fondo sanitario per almeno 2,5 miliardi. E poi tutte le spese obbligatorie, dalle missioni internazionali alle indennità di vacanza per la Pa, che valgono circa 6 miliardi. Anche la proroga degli sgravi su premi di produttività fino a 3mila euro e sui fringe benefit costa poco meno di due miliardi. E fin qui si tratta solo di riconfermare misure già in essere, difficili da spendere nella campagna elettorale per le europee.