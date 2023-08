Venerdì 25 Agosto 2023, 00:15

Non è affatto facile progettare una legge di bilancio quando due macigni - la riforma del Patto di stabilità e l’impostazione della politica monetaria per i prossimi mesi - non sono ancora noti nella loro composizione. Che la proposta della Commissione Ue per la rivisitazione del Patto non possa ritenersi accolta e’ evidente dalle critiche che, per opposte ragioni, sono mosse dal Governo italiano, per il modo in cui è concepita la flessibilità che si è detto di volere introdurre, e da quello tedesco, perché nettamente contrario a una disciplina flessibile.

Non ci si può nascondere che ormai la riforma in questione è diventata un terreno di confronto eminentemente politico, con le ragioni economiche che passano in secondo piano e con l’oblio delle critiche, anche dal punto di vista della coerenza con i Trattati fondativi, e con gli impegni assunti nel 1992 a Maastricht, che vennero mosse al Patto stesso che nasce nel 1997.



In questo contesto, in cui mai come ora è necessario agire per convergenze tra i partner, se non sembra avere molte probabilità una proroga al 2024 della clausola di sospensione del Patto, pur presentando motivazioni che legano la riforma alle decisioni che saranno assunte, anche per il governo delle istituzioni, dopo le elezioni europee e in dipendenza dei relativi risultati, neppure può essere accettato che il Patto riprenda veste e contenuti sospesi per la pandemia.



La riforma è ineludibile. Tuttavia, non si può discettare sulla recessione nell’area, sulla condizione, paradossale in cui si trovano la Germania e l’Olanda, quasi una nemesi per alcuni dei Paesi “frugali”, sostenere l’esigenza di una spinta forte agli investimenti (a cui mira, tra l’altro, il Next Generation Eu) con particolare riferimento a quelli per le transizioni ecologica e digitale, e poi opporsi a una “Golden rule” che, per di più , viene sostenuta in una forma parziale, limitata ai suddetti settori. Una tale regola si giustificherebbe anche in forma più ampia a condizione che sia ben chiara e controllabile e non alterabile o intercambiabile la separazione tra spesa corrente e spesa per investimenti.



Quanto alla politica monetaria, una perseveranza, a settembre, nell’ulteriore accentuazione di una linea restrittiva che preferisce rischiare per aver fatto troppo comincerebbe ad avvicinarsi al “ diabolicum”. E’ sperabile, in vista delle decisioni di metà del prossimo mese, che nella Bce si valutino con occhio diverso, integrando la stabilità monetaria con quella finanziaria e con il contesto economico e sociale, la situazione globale, quella degli Usa anche a seguito di quanto emergerà a Jackson Hole e la condizione dei Paesi dell’area.



Da qui discendono le effettive innovazioni da introdurre, alla luce delle quali può essere compiuta un’adeguata manovra di bilancio. Poiche’ finora il Governo ha sostenuto il metodo del ‘pacchetto” comprensivo del tema della ratifica del Mes, della riforma del predetto Patto e dell’introduzione delle innovazioni previste dall’Unione bancaria e non ancora attuate, “ in primis” l’adeguamento delle procedure di risoluzione delle banche e l’assicurazione europea dei depositi, allora è questo schema negoziale che va ora prontamente rilanciato e sostenuto.