Italia non Profit, al via la ricerca mondiale sulle donazioni

Italia non Profit pruomove la Global Trends in Giving survey. Si tratta di una ricerca che ha come obiettivo quello di comprendere a livello mondiale i trend legati alle donazioni. Nel 2018 la ricerca ha coinvolto 119 Paesi e quest’anno, per la prima volta, viene condotta anche nel nostro Paese. Italia non profit, la piattaforma che aggrega la più grande community digitale del terzo settore con circa 160.000 organizzazioni presenti sul portale, è stata scelta dai promotori Nonprofit Tech for Good e Funraise come unico soggetto referente per l’Italia.La ricerca sarà tradotta in inglese, francese, mandarino, portoghese, spagnolo e italiano, e tutte le informazioni raccolte saranno completamente anonime: nessun dato personale sarà trattato o richiesto poiché rileva soltanto i comportamenti. I risultati saranno presentati a settembre 2020.«Questo incarico ci rende davvero orgogliosi – spiega Giulia Frangione amministratore delegato di Italia non Profit. Attraverso un questionario sarà possibile capire come i cittadini preferiscono essere coinvolti dagli enti, quali sono le cause sociali che attirano maggiore attenzione, e i canali mediante i quali le persone preferiscono effettuare donazioni. La ricerca rileva inoltre le motivazioni che portano un cittadino a non donare, informazione utilissima per gli enti per comprendere come approcciarsi a potenziali nuovi donatori. Per aumentare la diffusione e la partecipazione, abbiamo coinvolto numerose organizzazioni e soggetti che operano nel Terzo Settore riuscendo in una operazione unica: l’essere tutti uniti per diffondere il più possibile la ricerca e avere dati interessanti a disposizione del non profit italiano».