Imprese, la minaccia informatica è il principale rischio percepito

Ultimo aggiornamento: 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le minacce informatiche rappresentano il rischio più temuto dalle aziende. Per la prima volta in assoluto, nella nona edizione dell'Allianz Risk Barometer 2020, i rischi informatici (39% delle risposte) sono il pericolo aziendale maggiormente percepito a livello globale e passa al secondo posto l'interruzione di attività (Business interruption, BI) con il 37% delle risposte.La consapevolezza della minaccia informatica è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, spinta dalle aziende che si affidano sempre più ai dati e ai sistemi It e da una serie di importanti incidenti. Sette anni fa si era classificata solo al 15° posto con appena il 6% delle risposte. Ancora a livello globale, crescono i cambiamenti nella legislazione e nella regolamentazione (n° 3 con il 27%) e ilcambiamento climatico (n° 7 con il 17%). In particolare, sono soprattutto la guerra commerciale Usa-Cina, la Brexit e il riscaldamento globale le preoccupazioni crescenti per aziende e nazioni.L'indagine annuale sui rischi aziendali condotta a livello mondiale da Allianz Global Corporate Specialty comprende le opinioni di ben 2.700 esperti provenienti da oltre 100 Paesi, tra cui Ceo, risk manager, broker ed esperti assicurativi. La Top 10 dei rischi maggiormente sentiti dalle aziende italiane sono l'interruzione di attività, al primo posto con il 51% delle risposte, seguita dai rischiinformatici (49%, in crescita rispetto al 38% del 2019). Al terzo posto il danno reputazionale o d'immagine (29%), che nell'ultimo anno ha scalato ben due posizioni superando le catastrofi naturali, quarte con il 20%.