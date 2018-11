Allianz, trimestre positivo con utili in crescita

Dati postivi per Allianz, che ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un utile netto di competenza degli azionisti di 1,9 miliardi di euro, in crescita del 23,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In questo modo ha portato il saldo dei primi nove mesi del 2018 a 5,76 (5,76, rpt) miliardi (+7,2%).



I ricavi del trimestre, si legge in una nota, si attestano sui 30,5 miliardi (+7,9%) con un utile operativo di 2,99 miliardi

di euro (+20,6%).



Il colosso tedesco ha confermato le previsioni di un utile operativo nel 2018 attorno agli 11,1 miliardi di euro, con una

possibile oscillazione al rialzo e al ribasso di 500 milioni di euro. Ai nove mesi Allianz ha conseguito profitti operativi per 8,7 miliardi di euro (+4,8%), pari al 79% del target annuale. © RIPRODUZIONE RISERVATA