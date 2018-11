Durigon "Attenzione del governo per il contrasto alla precarietà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Occupazione, formazione, reddito cittadinanza e decreto dignità sono stati tra i temi affrontanti nel corso del convegno "L'evoluzione del lavoro oggi tra flessibilità e precariato" promosso da Fonarcom.«Una specifica attenzione del governo è rivolta al contrasto della precarietà causata anche dalla costruzione di precedenti normative per costruire rapporti di lavoro più stabili e consentire alle famiglie una programmazione più serena». È il messaggio che il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha inviato in occasione del convegno.Durigon sottolinea che il governo «ritenendo prioritario porre l'occupazione al centro delle politiche economiche e sociali auspica la crescita dell'occupazione attraverso politiche più adatte alla creazione di posti di lavoro dignitosi che procurino un giusto reddito».Rispetto a Industria 4.0 il sottosegretario ha osservato che «se il governo precedente ha puntato prevalentemente sull'innovazione dei macchinari, questo governo deve intervenire sui beni immateriali, sugli elementi intangibili dell'innovazione e cioè sul capitale umano, sulle competenze, soprattutto su quelle manageriali per far funzionare impresa 4.0».Il presidente di Fonarcom Andrea Cafà, invece, è intervenuto sui fondi interprofessionali: «Funzionano. Ma possiamo fare di più».Per Cafà «la formazione deve andare di pari passo con i tempi delle imprese e di chi deve acquisire i compiti competenze richieste. Un tempo la formazione continua era finanziata principalmente dalla legge 236 e tra avvisi, condivisione dei piani, approvazione, ricorsi le Regioni approvavano i piani formativi, nella migliore delle ipotesi, in 8-9 mesi e a quel punto le esigenze formative era cambiate».Poi, ricorda il presidente « nel 2000 la legge ha affidato la materia ad organismi ad hoc, che hanno al loro internorappresentanti delle imprese e dei lavoratori: in una decina di anni i fondi interprofessionali hanno dato risposte importanti. Ora si approvano i piani formativi anche in 20 giorni. Un milione di imprese hanno aderito ai fondi, 10 milioni e mezzo di lavoratori fanno parte di questo sistema e nel 2016- conclude Cafà- 70 mila imprese hanno fatto formazione con i fondi interprofessionali».Nel corso dell'incontro si è discusso anche del reddito di cittadinanza, che il presidente della Fonarcom ha definito "un'iniziativa lodevole", «ma bisogna trasformalo in una politica attiva».La misura che il governo intende avviare dall'anno prossimo è «una sfida che dobbiamo cogliere, ma rischia di diventare un sussidio e in alcune regioni c'è il rischio che sia un incentivo non cercare il lavoro. La proposta lanciata oggi è quella di immaginare che il reddito di cittadinanza venga accordato a persone che sono disponibili afare un percorso di formazione in azienda, che puo' andare va dai 6 ai 12 mesi e le aziende, socialmente responsabili, potrebbero dare un contributo, finanziando il 50% del sussidio. Avremmo così diversi vantaggi: non annoiamo le persone che ricevono la tutela, creiamo una politica attiva e rivediamo il budget del reddito di cittadinanza che, grazie al contributo delle imprese, potrebbe permetterci di ampliare la propria platea. Questapotrebbe essere una sfida interessante», ha continuato Cafà. E ha aggiunto che è giusto investire nei centri per l'impiego, ma serve una sinergia tra pubblico e privato. «I centri per l'impiego potrebbero 'profilare' la persona e poi potrebbero scendere in campo le agenzie per il lavoro, che sanno incrociare domanda e offerta di lavoro», ha concluso il presidente della Fonarcom.«È ancora presto per fare un bilancio del decreto dignità, perchè la normativa e' entrata in vigore da pochi mesi e i chiarimenti ministeriali sono arrivati soltanto a fine ottobre», precisa invece Roberto Camera, funzionario dell'Ispettorato del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it.«Detto questo- continua Roberto Camera- le misure dovrebbero favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Il problema è che leaziende hanno bisogno di una flessibilità nei rapporti e poter sostituire completamente i contratti a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato purtroppo non è possibile.»« Oggi c'è un altro mercato rispetto a 20-30 anni fa. Quindi si spera nella possibilità che una quota parte nei rapporti a tempo determinato vengano trasformati in contratti stabili, ma non tutti. Quanti saranno lo vedremo solo nei prossimi mesi, quando il decreto dignità diventerà più consolidato: a quel punto capiremo quale è' il margine di precariato che potrà passare a tempo indeterminato», conclude Camera.