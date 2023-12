Fisco, false mail di accertamento fiscale ai contribuenti: l'alert dell'Agenzia delle entrate. Come riconoscere il phishing

Dopo le finte e-mail di "accertamento fiscale" arrivate agli utenti, l'Agenzia dell'entrate ha comunicato sul proprio sito che è in corso una campagna malevola. Attirando l'attenzione delle vittime con false comunicazioni di incongruenze nelle dichiarazioni, i pirati informatici cercano di instaurare un contatto con i contribuenti al fine di intraprendere azioni fraudolente nei loro confronti. Dichiarandosi estranea a questo tipo di comunicazioni, l'Agenzia ha invitato gli utenti a non aprire le e-mail fraudolente e a non fornire alcun tipo di dato al mittente.

L'e-mail fraudolenta

L'Agenzia delle entrate ha segnalato sul proprio sito la presenza di una campagna malevola via mail che attira l'attenzione degli utenti con false comunicazioni di incongruenze nelle dichiarazioni. L'e-mail fraudolenta arrivata alle vittime è firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate ed ha per oggetto "Accertamento fiscale".

Guardando bene la comunicazione, però, si nota che l'indirizzo mail non è quello istituzionale:

Oltre a questo, sono presenti errori grammaticali e firme di soggetti istituzionali non appartenenti all'amministrazione finanziaria. Qui il testo completo della mail fraudolenta:



L'Agenzia delle entrate si è dichiarata estranea a queste mail, invitando gli utenti a non aprire le comunicazioni fraudolente e a non fornire alcun tipo di dato. Per qualsiasi dubbio i contribuenti potranno consultare la pagina “Focus sul phishing” o rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale dell’Agenzia o all’Ufficio territorialmente competente.