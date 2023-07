Dallo scorso 6 luglio la Pec è diventata per tutti lo strumento con cui semplificare la comunicazione con la Pubblica amministrazione. È infatti attivo Inad, l’Indice nazionale dei domicili digitali, a cui chiunque ora può iscriversi per registrare il proprio domicilio digitale, associandolo a un indirizzo di posta elettronica certificata.

In questo modo tutti potranno ricevere informazioni ufficiali su rimborsi fiscali, detrazioni d’imposta, accertamenti, multe e tanto. Non significa, però, che la Pec è diventata obbligatoria per tutti. La posta elettronica certificata rimane un'opzione possibile per molti cittadini, anche se cresce il numero di professionisti e aziende che devono averla obbligatoriamente. Vediamo per chi vale l'obbligo e cosa cambia con Inad.