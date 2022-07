Voto fiducia Draghi, prima al Senato o alla Camera? Il timing che divide le coalizioni. Ecco perché

Dibattito fiduciario e chiama per appello nominale. Nella riunione dei capigruppo alla Camera si comincia a definire l'iter che seguirà il premier Mario Draghi nelle sue comunicazioni alle Camere, attese per il prossimo mercoledì. Ma se da Montecitorio già arriva il via libera per il voto di fiducia, per definire il timing della parlamentarizzazione della crisi, invece, bisognerà attendere fino alla capigruppo del Senato, prevista per le 15,30 di domani.

Prima Montecitorio o palazzo Madama?

E intanto, nel corso della riunione di oggi, M5s, Pd e Italia viva hanno provato ad avanzare la richiesta, che le comunicazioni del presidente siano rese prima alla Camera che al Senato. Un'ipotesi su cui non si è fatto attendere il veto della destra e, in particolare, del partito di Giorgia Meloni: «Da prassi e da precedenti il dibattito deve svolgersi prima al Senato - spiega assertivo il capogruppo FdI Francesco Lollobrigida - dove il Governo è nato».

Per Lollobrigida, un'inversione dell'ordine rappresenterebbe «un'anomalia» o meglio una «tattica», a cui il centrodestra sembra pronto ad opporsi in modo compatto. L'allusione del capogruppo è alla possibilità che a Montecitorio possa costituirsi con più facilità rispetto al Senato un'asse tra Pd e un gruppo di "responsabili" a 5 stelle, favorevoli a un Draghi bis.

Ipotesi, al momento respinta dal Nazareno. È a Montecitorio - spiegono alcuni esponenti del centrosinistra - che l'astensione del M5s sul voto finale al decreto Aiuti, ha aperto politicamente la crisi. Ed è quindi da qui che per i dem bisognerebbe ripartire. Ora spetterà ai presidenti delle due Camere, Fico e Casellati, risolvere l'ennesima querelle parlamentare innescata dai riottosi inquilini della maggioranza.

In ogni caso, la prospettiva del voto sembra condizionata ancora una volta, dalla posizione del premier: la votazione, in ciascuna delle due Camere, avverrà solo qualora il premier decida di non recarsi subito al Quirinare per dimettersi