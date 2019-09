Europ Assistance lancia Eura famiglia 3D, polizza che copre anche i rischi digitali

Ultimo aggiornamento: 12:27

È nata la nuova polizza tridimensionale di Europ Assistance. La compagnia di assicurazioni del gruppo Generali lancia "Eura Famiglia 3D". Si tratta di una nuova polizza che fornisce tre componenti di protezione, oltre a ulteriori garazie aggiuntive. Si parte dalla “tradizionale” responsabilità civile che garantisce il risarcimento dei danni provocati involontariamente da tutti i componenti del proprio nucleo familiare ad altre persone o alle cose. Garanzia estesa anche ai propri collaboratori domestici e ai propri animali, sia dentro che fuori casa.La vera novità, però, è l’Assistenza Digital che aiuta a risolvere i problemi legati all’uso di apparecchi digitali garantendo assistenza tecnica - anche a domicilio - per guasto, malfunzionamento e presenza di virus. In quest’ultimo caso è inclusa anche una specifica pulizia del computer. A questa garanzia si aggiunge "Digitale Sicuro", il servizio utile a monitorare i propri dati on-line, acquisire strumenti di prevenzione e proteggere i dispositivi di tutti i componenti della famiglia. Con "Digitale Sicuro" è possibile navigare in Internet in tutta tranquillità: la piattaforma, grazie al software online Data Security Suite, protegge l’utente da frodi online e furti d’identità, resi possibili dall’intercettazione fraudolenta dei dati digitati sulla tastiera o dall’accesso alla webcam integrata nei computer.La terza componente della polizza 3D, infine, è rappresentata dalla tutela legale che copre le spese legali in caso di controversie che riguardano la vita privata familiare, il lavoro in qualità di dipendente, la casa e gli spostamenti - come passeggeri - di veicoli a motore. Anche la tutela legale si fa digital fornendo una copertura per far valere i propri diritti in caso di furto di identità o frodi on line.