Energia, Engie: al via sistema di accumulo in Nuova Caledonia

Engie sbarca nella Nuova Caledonia. L'azienda enegertica francese ha inaugurato un sistema di accumulo da 5 Mwh nell'ambito del piano «Lifou 100% Renewable Energy by 2020». Il progetto - spiega il gruppo - è articolato in tre fasi e ha l'obiettivo di «soddisfare entro il 2020 l'intero fabbisogno energetico dell'isola di Lifou attraverso fonti rinnovabili».L'operazione è stata condotta da Engie Electro Power Sustems (Eps), controllata al 51% da Engi Engie. In base agli accordi, il sistema fornito da Engie Eps sarà integrato agli impianti di generazione di energia solare e eolica installati durante la prima fase del progetto e a quelli che verranno realizzati nel 2020, nell'ambito della terza fase.La tecnologia messa a punto da Engie Eps consentirà di stabilizzare l'energia eolica e solare, intermittenti per natura, assicurandone l'integrazione nella rete energetica di Lifou senza alcun rischio, spiega il Gruppo in una nota.