Sabato 25 Maggio 2024, 07:30

In dirittura d’arrivo il perfezionamento della cessione di Netco, la società contenente rete primaria e secondaria, da Tim a Kkr. L’operazione va in porto nei tempi prestabiliti sin dal 5 novembre scorso, quando il cda di Tim, con tre voti contrari, accettò l’offerta del fondo americano di 18 miliardi, di cui 14,2 di riduzione del debito. Va detto che la soluzione che si prospettando taglia fuori Open Fiber dalle aree bianche e aree grige mettendo a rischio i 2,5 miliardi di earn out dell’operazione. Ed è in bilico il destino della stessa Open Fiber che, ai nodi attuali sul financing, ha la prospettiva di non avere più mercato.

Kkr ha sbloccato la partita non presentando, entro la scadenza del 23 maggio, i possibili remedies, gli impegni alla Ue per chiudere il deal, ma conducendo negoziati e accordi one to one con gli Olo, gli operatori concorrenti al fornitore nell'erogazione di servizi voce e dati, come Vodafone, Fastweb, Wind3, Iliad (alcuni dei quali risultano già in porto), sui servizi passivi, uno dei passaggi che più preoccupava i concorrenti di Tim. I servizi passivi sono l’uso incondizionato dell’infrastruttura.

Kkr sta dando garanzie, quindi, sul mantenimento in vita dei contratti già in essere sui servizi passivi e la possibilità per i concorrenti di Tim di affittare appunto solo la fibra spenta per costruire la propria offerta commerciale.

Questi impegni tra Kkr e gli operatori alternativi rappresentano, quindi, un punto a favore del fondo nel dialogo con la Ue che probabilmente farebbe risparmiare tempo anche rispetto alla presentazione dei classici 'remedies', sui quali si apre di norma il market test. La decisione della Ue sul passaggio di proprietà della rete di Tim è attesa entro il 30 maggio. E a fine giugno potrebbe esserci il closing.

L'Unione europea non dovrebbe, invece, esprimersi sul Msa, il Master service agreement, che è il contratto di servizio fra Tim ServiceCo e Netco. Secondo alcuni operatori alternativi l’accordo di servizio andrebbe valutato, verificando che non ci siano condizioni di favore che danneggiano la concorrenza.

L’AUTHORITY

Se la Ue non dovesse direttamente esprimersi o rimandare per questi aspetti all'Antitrust italiana, alcuni operatori solleverebbero la questione davanti all'Agcm. Ad esempio gli Olo sono preoccupati, sempre stando a quanto si apprende, per i 600milioni di crediti di Tim verso la rete e temono che Tim avrebbe così un diritto di accesso alla fibra gratuito, che influirebbe sulla concorrenza, fino ad esaurimento del credito.

L'eventuale analisi del Master service agreement da parte dell'Agcm avrebbe tempi che comunque non coincidono con quelli del closing sulla rete, atteso a breve. In ogni caso, sarebbe un esame di eventuali profili antitrust diversi dall'operazione su cui si pronuncerà Bruxelles nei prossimi giorni. Per gli assetti di Netco, presidente dovrebbe essere Massimo Sarmi, ad Luigi Ferraris.