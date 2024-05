Sabato 25 Maggio 2024, 06:35

Un’ondata di auto cinesi sta per riversarsi sui mercati occidentali. Ma al G7 di Stresa, pur concordando sulla necessità di un intervento a difesa dell’industria del continente, i ministri finanziari dei sette grandi non sono riusciti ad esprimere una visione condivisa. Il Commissario europeo Paolo Gentiloni ha chiesto «una risposta comune». Una linea spinta anche dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. «Ciò che si deve evitare - ha detto - è che ci sia una competizione all’interno dei Paesi del G7». Qual è il rischio? Che se un Paese mette i dazi e gli altri no, le produzioni cinesi finiranno per inondare chi lascia le porte aperte. A correre questo rischio è soprattutto l’Europa, dopo che l’America ha introdotto dazi di oltre il 100 per cento sulle importazioni di auto cinesi. Che farà il Vecchio continente? Per Giorgetti l’ipotesi di dazi europei «è un tema». È lo svolgimento che in Europa come sempre, si rivela difficile. «Dobbiamo assolutamente evitare una guerra commerciale con la Cina: non è nell’interesse degli Usa, né della Cina, né dell’Europa» - ha detto il ministro francese, Bruno Le Maire. Ma «non risparmierò sforzi per difendere i nostri interessi».

Più cauto ancora il collega tedesco, Christian Lindner: «Le guerre commerciali non possono essere vinte, producono solo perdenti». Ma è sempre più evidente che l’offensiva sostenuta dalla capacità iperproduttiva (e logistica: in cantiere ci sono 47 maxi navi per il trasporto in Europa delle auto cinesi) del Dragone, fa tremare il modello economico occidentale fondato sull’industria meccanica delle quattro ruote.

L’Europa in realtà, ha già avviato un’indagine anti-dumping sugli aiuti di Pechino al settore dell’automotive, che potrebbe essere l’anticamera dei dazi. Ma il “Celeste impero” è sempre un passo avanti. Il produttore cinese Byd ha ufficializzato la costruzione di una fabbrica in Ungheria, dove il presidente Xi Jinping si è recato in visita nelle settimane scorse. Chery, un altro produttore cinese, ha raggiunto un accordo in Spagna. E anche l’Italia con il ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso è a caccia di qualche marchio cinese che impianti fabbriche nel Paese. Le produzioni spostate in Europa non potranno essere colpite dai dazi.

L’OBBLIGAZIONE

Sul tavolo del G7 di ieri c’era un altro tema delicato per le grandi potenze: gli aiuti all’Ucraina attraverso l’uso degli asset sequestrati alla Russia. Nemmeno qui l’accordo, spinto fortemente dagli Usa, è stato trovato. A frenare, di nuovo, sono stati soprattutto i tedeschi. Ma riserve sono state espresse anche dalla presidente della Bce Christine Lagarde. Il tema è giuridico. Un’Europa che fonda tutta la sua struttura sulle regole, e sul loro rispetto, ha bisogno di una base giuridica “granitica” per usare i beni sequestrati a uno Stato sovrano. «Stiamo lavorando per arrivare ad una soluzione», ha detto Giorgetti, «speriamo di porre qui le basi, magari per il vertice di giugno».

IL PASSAGGIO

Quello di Borgo Egnazia dove ci saranno i Capi di Stato. L’idea sul tavolo è di utilizzare gli extraprofitti degli asset come base per un prestito più consistente. Si parla di una cifra tra i 20 e i 50 miliardi, contro i 2,5-3 che verranno elargiti quest'anno. Una sorta di “obbligazione Ucraina”, il cui scopo sarebbe anche quello di mettere in sicurezza i fondi per proseguire la resistenza dalle incertezze legate a un’eventuale elezione di Donald Trump a novembre. Ma, ha detto senza mezzi termini il ministro tedesco Linder, sul tavolo non c'è ancora nulla su cui lavorare. «Non ci sono proposte, solo dichiarazioni pubbliche».

Due giorni fa Giorgetti aveva parlato anche delle “riserve” delle Banche centrali sul sequestro degli asset. E ieri ai tavoli di lavoro sarebbe emersa con evidenza la preoccupazione proprio della Lagarde. Insomma, il ministro delle finanze ucraino Sergii Marchenko, che è stato invitato al tavolo, non tornerà con un risultato acquisito in patria. «C’è ancora da lavorare», ha confermato anche Gentiloni. Anche se il tempo nella guerra in Ucraina non è una variabile del tutto indipendente.