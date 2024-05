Sabato 25 Maggio 2024, 07:30

Il governo spinge per un matrimonio fra Rai Way ed Ei Towers, l’altro proprietario privato delle torri (60% F2i, 40% Mfe-Mediaset). Dall’integrazione nascerebbe un campione nazionale nel settore delle infrastrutture radiotelevisive. E la fusione tra le due realtà metterebbe insieme le infrastrutture di trasmissione pubbliche e private.

Con un nuovo Dpcm bollinato e con le firme di Alfredo Mantovano, Giancarlo Giorgetti, Adolfo Urso - che modifica quello con il quale nel 2022 l'allora premier Mario Draghi aveva autorizzato la Rai a scendere sotto il 51% di Rai Way - il governo di centrodestra di Giorgia Meloni spiega che «ai fini della scelta delle modalità di alienazione» della quota di Viale Mazzini «sono privilegiate» quelle «operazioni funzionali ad assicurare l'aggregazione tra soggetti del medesimo settore».

L’indicazione è chiara: fusione con Ei Towers. Il Dpcm non rimuove il divieto per la Rai, che detiene il 65% di Rai Way, di scendere sotto il 30% del capitale, limite fissato da Draghi. Ma chiarisce che «eventuali operazioni di cessione di quote di minoranza» da parte di Viale Mazzini «possono avvenire solo se coerenti e compatibili» con il consolidamento del comparto. Il riferimento è alla vendita del 15% di Rai Way - decisa dalla Rai per finanziare il suo piano industriale e per la quale è stato dato mandato a Lazard - che non potrà dunque essere alternativa, o comunque pregiudicare, un'aggregazione con Ei Towers.

Il provvedimento prescrive inoltre alla Rai di conservare «una partecipazione» nella società post-fusione «tale da consentire la definizione di accordi di gestione e di governance idonei a garantire i migliori standard di sicurezza e qualità per la diffusione dei contenuti del servizio pubblico radiotelevisivo», come pure di mantenere Rai Way in Borsa «al fine di garantire la massima diffusione dell'azionariato».

La scelta di privilegiare un matrimonio con Ei Towers e la garanzia che la vendita di azioni da parte della Rai non metterà in discussione la fusione, ha fatto correre Rai Way a Piazza Affari (+3,3% a 5,05 euro). Il mercato e i fondi azionisti, che avevano contestato le cose, chiedendo un cambio di passo sul dossier, ora si schierano infatti per un'operazione che, oltre a una chiara valenza industriale, potrebbe portare allo stacco di un sostanzioso dividendo straordinario.

Con il piano industriale approvato a fine marzo, Rai Way ha promesso di impegnarsi a fondo ad analizzare lo scenario di una fusione. Gli advisor sono già al lavoro, con Citigroup a fianco di Rai Way, la Rai assistita da Lazard, Mediobanca, Intesa Sanpaolo e Unicredit schierate con Ei Towers e i suoi azionisti. Perché i giochi possano entrare nel vivo occorrerà però un cda Rai nel pieno dei suoi poteri: quello attuale è in scadenza e del suo rinnovo si parlerà dopo le elezioni europee.

GLI OSTACOLI

Per questo tutti i soggetti coinvolti ritengono che allo stato le bocce restino ferme e che il negoziato possa partire davvero dopo le elezioni europee con la nomina del board della Rai.

Alcuni punti sono fermi. Rai Way dovrà distribuire un dividendo speciale ai soci, quindi in primis alla Rai, poi al mercato prima di avviare l’integrazione che dovrebbe avvenire attraverso la fusione per incorporazione della società privata delle torri in quella pubblica, non foss’altro per mantenere la patente della quotazione in borsa. E poi l’altro nodo che ci sarà da sciogliere sono le valutazioni. Infine la governance dove i soci privati di Ei Towers vorranno un ruolo e poteri di veto.