Ecobonus, BNL Gruppo BNP Paribas sceglie Protos e EY

(Teleborsa) - Prosegue l'impegno di BNL Gruppo BNP Paribas per arricchire la propria offerta destinata a quanti, imprese e privati, vorranno usufruire dei cosiddetti "", "" e ad altre misure previste dal Governo per incentivare la riqualificazione energetica e sismica degli immobili.La Banca ha appena definito infatti due partnership cone conper, rispettivamente, le asseverazioni tecniche e il visto di conformità.vanta un'esperienza ultratrentennale nellaa clienti, pubblici e privati, per lain progetti nel real estate, infrastrutture, energia ed efficienza energetica, intervenendo – con i suoi team di esperti - nelle fasi di supporto al finanziamento, realizzazione, sviluppo e gestione degli asset., leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza, sarà al fianco di BNL nella gestione deiil cosiddetto visto di conformità, centrale nelle pratiche di cessione del credito e per la buona riuscita di tutta l'operazione.Grazie alla loro esperienza, Protos ed EY potranno mettere a disposizione deiche lo vorranno anche i propri servizi di consulenza e di formazione, al fine di fornire non solo un quadro conoscitivo completo sulla misura governativa, ma indicare a privati e aziende come gestire al meglio la pratica.Un'ulteriore importante novità arriva anche grazie alle sinergie di BNL con le società del Gruppo BNP Paribas in Italia, nello specifico con– player mondiale nel bancassurance – e, tra le maggiori compagnie di assicurazione, controllata dalla stessa Cardif: i clienti privati che, nell'ambito del Super-Bonus 110%, cederanno il proprio credito fiscale alla Banca anche tramite l'impresa edile, riceveranno gratuitamente per un anno la polizza a protezione della casa e della famiglia.