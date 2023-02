Bnl Bnp Paribas partecipa a un progetto di formazione del Miur, coinvolti 520 studenti

Tra febbraio e giugno 2023 Bnl aderirà per il settimo anno consecutivo al Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (programma promosso dal Miur e finalizzato alla formazione degli studenti e all’integrazione tra le realtà scolastiche italiane e il mondo del lavoro). La banca coinvolgerà in tutto il territorio italiano circa 520 studenti appartenenti a 26 tra Istituti Tecnico Economici, Licei Scientifici e Linguistici di 10 città (Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari).

Per questa iniziativa, si legge in una nota, Bnl Bnp Paribas metterà a disposizione delle scuole l’expertise di rappresentanti della banca specializzati in diversi business, che racconteranno la loro esperienza nel mondo del lavoro e i valori del gruppo Bnp Paribas, per stimolare i ragazzi a confrontarsi e a riflettere. L’obiettivo è far conoscere agli studenti mestieri tipici del banking e nuove competenze per una banca moderna e interconnessa; orientare le loro scelte di studio o di lavoro, agire come strumento di innovazione sociale, innescare un circolo virtuoso di crescita personale e professionale.

Il percorso sarà composto da diverse fasi: incontri con esperti; webinar sui i trend del futuro e sulle aziende e startup più innovative; tre focus specialistici per approfondire il mondo degli Investimenti, del Credito e della Cyber Security; un webinar di Orientamento al mondo del lavoro su come scrivere un cv e uno su come prepararsi ad un colloquio di lavoro.

Alla fine del percorso, una selezione di studenti scelti in considerazione delle caratteristiche e abilità dimostrate durante le prime fasi, si caleranno nelle vesti di “startupper” sui temi Esg, per vivere tutte le fasi di creazione di un progetto: generazione delle idee in gruppo; definizione di caratteristiche e costi; stesura di un pitch e allenamento a “vendere” la propria idea. Come in un vero hackathon i 5 progetti più meritevoli potranno accedere all’evento di presentazione finale che si terrà a Roma, presso la direzione generale di Bnl, un’occasione unica per i ragazzi per vivere la realtà aziendale e illustrare le loro idee davanti alla giuria che decreterà il progetto vincitore.

Bnl Bnp Paribas, vuole così rafforzare il proprio impegno per favorire il contatto tra i giovani e il mondo del lavoro, ponendosi non solo come operatore finanziario che guarda all’economia del territorio, ma anche al suo sviluppo sociale, attraverso un percorso di scambio tra la Banca e il contesto scolastico, di dialogo intergenerazionale, per contribuire alla formazione degli studenti, consolidando e ampliando le conoscenze acquisite a scuola, attraverso esperienze pratiche sul campo.