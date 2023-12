Cop28, nella nuova bozza salta l'uscita dai combustibili fossili. ​Il presidente Al Jaber: «Ancora molto da fare»

Una nuova bozza di accordo, ridotta da 27 a 21 pagine, è stata diffusa dalla presidenza della Cop28 in corso a Dubai. La bozza del «Primo Global stocktake» riconosce la necessità «di una riduzione profonda, rapida sia del consumo che della produzione di combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo, in modo da raggiungere lo zero netto entro, prima o intorno al 2050, come raccomandato dalla scienza». Non è più citata la parola «uscita» dai combustibili fossili mentre resta l'indicazione di triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppio dell'efficienza energetica al 2030.

Al Jaber: ancora molto da fare

«Abbiamo ancora molto da fare» per raggiungere un accordo. Lo ha detto il presidente della Cop28 Sultan Al Jaber ai delegati a Dubai dopo la diffusione della sua bozza da sottoporre alle 197 Parti più l'Unione europea. «Sapete cosa rimane per l'accordo e sapete che voglio abbiate la massima ambizione su tutti i temi compreso il linguaggio sui combustibili fossili» ha aggiunto Al Jaber.