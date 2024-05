Martedì 14 Maggio 2024, 05:25

Avanza la carta d'identità elettronica, arretra lo Spid. Sempre più italiani usano la Cie per accedere ai servizi online della Pa: lo conferma Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica. Così il sottosegretario: «I risultati della campagna '”Cie Già” per promuovere lo strumento sono incoraggianti e dimostrano un utilizzo crescente della carta d'identità digitale da parte dei 44 milioni di utenti che ne sono in possesso. Abbiamo contato 23 milioni di accessi con Cie ai portali della Pa nei primi quattro mesi del 2024». Nell'intero 2023 gli accessi alla Pa con la carta digitale si erano fermati a 36 milioni. Risultato? Rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno, questa modalità di ingresso è cresciuta del 130%, indica Butti. Un buon segnale in vista anche dell'arrivo dell'It Wallet. «Continueremo a promuovere l'uso dell'app Cie nei prossimi mesi – ha aggiunto il sottosegretario – sottolineandone l'utilità ricorrente negli appuntamenti che i cittadini hanno nei confronti della Pubblica amministrazione. Penso, per esempio, alle scadenze fiscali, o alla prenotazione delle visite mediche». Il governo punta a rendere operativo l'It Wallet, il nuovo “passaporto” digitale, entro la fine dell'anno. Le identità Spid erogate fin qui sono 37.861.149 milioni. Nel 2023 sono state rilasciate circa 3 milioni di Spid, mentre nel primo trimestre di quest'anno meno di 800 mila. Insomma, la corsa al Sistema pubblico di identità digitale sta rallentando. La Cie permette l’accertamento dell’identità del cittadino, e di conseguenza l’accesso ai servizi online delle amministrazioni pubbliche, tramite tre livelli di sicurezza. Quello più semplice prevede l'utilizzo di una username e di una password. Quello più impenetrabile richiede, al contrario, l'uso di uno smartphone dotato di tecnologia Nfc, in grado di leggere la Cie del cittadino.