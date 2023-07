Mercoledì 12 Luglio 2023, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 08:39

Una Postepay del valore di 382,50 euro rivolta a famiglie (in difficoltà nel fare la spesa di generi alimentari di prima necessità, come il pane e la pasta), con almeno tre componenti e un Isee inferiore a 15 mila euro. Governo in azione per sostenere i nuclei a basso reddito afflitti dall'aumento dell'inflazione che a maggio, dati Istat alla mano, ha ridotto le vendite al dettaglio del 4,7 per cento. E che secondo il ministro Giorgetti potrebbe attestarsi «a una media del 6%». 2023. È in arrivo "Dedicata a te", «una misura - ha spiegato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida - che va nella direzione della crescita del Sistema Italia, non lasciando indietro nessuno». Il meccanismo, che riguarda circa 1,3 milioni di famiglie, è semplice e non richiede alcuna domanda. Prima di andare alle Poste a ritirare la card, intestata al familiare che ha richiesto l'Isee, bisognerà però attendere il messaggio attraverso il quale il Comune di appartenenza, a partire dal 18 luglio, comunicherà alle famiglie beneficiarie il numero della carta e l'indirizzo dell'ufficio incaricato alla consegna.

Carta acquisti, come funziona

Ai possessori della Card "Dedicata a te", spetta una scontistica del 15% per la spesa effettuata negli esercizi commerciali che aderiscono alla convenzione Masaf, Grande distribuzione e Confesercenti. Inoltre, questo sconto - ha chiarito il ministro Lollobrigida - «si cumula alle promozioni regolarmente attuate dagli esercizi commerciali». La premier Giorgia Meloni ha spiegato la filosofia che ha ispirato l'iniziativa ricordando che «il problema principale che ha impattato sulle famiglie italiane quest'anno è stato l'inflazione, ed è un tema al quale il governo ha dedicato diverse misure dall'inizio del suo mandato. Penso al tema rafforzamento dei salari più bassi, particolarmente con il taglio del cuneo contributivo e penso al fatto che abbiamo ampliato la platea delle famiglie che potevano accedere al sostegno per le bollette energetiche».

Le esclusione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La card, che è finanziata con 500 milioni di euro e non è cumulabile con altre forme di sostegno (ad esempio il Reddito di cittadinanza ), deve essere attivata entro il 15 settembre e deve essere scaricata entro fine anno per evitare dispersioni. «Dalla seconda metà di settembre i fondi delle carte non attivate saranno ripartiti tra i beneficiari del provvedimento» ha avvertito Lollobrigida.